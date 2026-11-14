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الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أسعار الذهب الان
أسعار الذهب الان
محمد غالي

يحظى سوق الذهب في مصر باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار مكانة الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة ووسائل الحفاظ على قيمة المدخرات، خاصة مع التغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب الان.. عيار 21 فاق التوقعات

ويتزايد اهتمام المتعاملين بمتابعة أسعار الأعيرة المختلفة، للتعرف على أفضل توقيت للشراء أو البيع، سواء بغرض الزينة أو الاستثمار والادخار طويل الأجل.

سعر الذهب اليوم في مصر

تتباين أسعار الذهب في السوق بحسب العيار ونسبة النقاء، كما تختلف أسعار البيع عن الشراء، وهو ما يجعل متابعة التحديثات اليومية ضرورة للراغبين في اتخاذ قرارات مالية مدروسة، لا سيما مع تحركات أسعار الجنيه الذهب والأونصة وتأثر السوق المحلية بالتغيرات العالمية.

أسعار الذهب الان.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار        سعر البيع         سعر الشراء
عيار 24    6,805 جنيهات    6,760 جنيها
عيار 21    5,955 جنيها    5,915 جنيها
عيار 18    5,105 جنيهات    5,070 جنيها
عيار 14    3,970 جنيها    3,945 جنيها
الجنيه الذهب 47,640 جنيها    47,320 جنيها
الأونصة بالجنيه    211,680 جنيها    210,260 جنيها
الأونصة بالدولار    3,874.43 دولارا  

أسعار الذهب الان.. عيار 21 فاق التوقعات

الفرق بين أعيرة الذهب في السوق 

تختلف أعيرة الذهب وفقا لنسبة الذهب الخالص التي يحتوي عليها كل جرام، إذ ترتبط درجة النقاء بالقيمة السعرية للمعدن الأصفر وطبيعة استخدامه، سواء في صناعة المشغولات الذهبية أو المنتجات المخصصة للاستثمار والادخار.

ويأتي عيار 21 في مقدمة الأعيرة الأكثر انتشارا وتداولا داخل السوق المصرية، نظرا لاعتماده بشكل أساسي في صناعة المشغولات الذهبية، فضلا عن ارتفاع معدلات الطلب عليه وسهولة تداوله عند الشراء وإعادة البيع.

أما عيار 24 فيعد من أبرز الخيارات المناسبة للراغبين في الاستثمار والاحتفاظ بالمدخرات، لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه، ولذلك يدخل بصورة رئيسية في تصنيع السبائك الذهبية التي يفضلها المستثمرون بهدف الادخار على المدى الطويل.

وفي المقابل، يحظى عيار 18 بإقبال من الباحثين عن المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة والعصرية، نظرا لما يوفره من مرونة في التشكيل والتصنيع، بما يسمح بإنتاج قطع متنوعة تتناسب مع مختلف الأذواق.

أسعار الذهب الان.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعلن أسعار الذهب المتداولة في السوق المصرية وفقا لقيمة الجرام بحسب العيار، دون احتساب المصنعية والدمغة، وهو ما يعني أن السعر النهائي للشراء من محال الصاغة يكون أعلى من السعر المعلن، وفقا لطبيعة المشغولات الذهبية وتكاليف تصنيعها.

وتتفاوت قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى، بحسب التصميم ومستوى التفاصيل الفنية ودقة التصنيع، إلى جانب العلامة التجارية والشركة المنتجة.

وعادة ما ترتفع تكلفة المصنعية في بعض الموديلات الحديثة والقطع التي تتطلب عمليات تصنيع أكثر تعقيدا، مقارنة بالمشغولات التقليدية.

كما قد تتضمن تكلفة شراء السبائك والجنيهات الذهبية مصروفات إضافية تتعلق بالتصنيع والتغليف والتداول، وتختلف هذه التكاليف وفقا لوزن المنتج ونوعه والجهة المنتجة له.

أسعار الذهب الان.. عيار 21 فاق التوقعات

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

ينبغي للراغبين في شراء الذهب التأكد من إجمالي التكلفة قبل إتمام عملية الشراء، مع الاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة بصورة منفصلة، حتى يتمكنوا من تحديد السعر الفعلي الذي سيتحملونه.

كما ينصح بالحصول على فاتورة رسمية تتضمن وزن القطعة وعيارها وسعرها وقيمة المصنعية، إلى جانب الاستفسار عن شروط إعادة البيع وآلية احتساب قيمة الذهب عند استرداده، بما يساعد على تجنب أي اختلافات في الحسابات ويضمن وضوح التعاملات التجارية.

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