قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلايت أوير: إلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة
الاتحاد االأوروبي: ظروف الشتاء القاسية في قطاع غزة تفاقم الوضع الإنساني الخطير
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف عن شروط أفشة لتجديد عقده مع الأهلي.. ماذا طلب؟

افشة
افشة
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل موقف محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، من تجديد عقده مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة متبادلة لاستمرار اللاعب داخل الفريق.

الأهلي

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI"، إن محمد مجدي أفشة رحب بتمديد عقده مع الأهلي، ولا يمانع الاستمرار خلال المواسم المقبلة.

وأضاف أن أفشة وضع شرطًا ماليًا واحدًا للموافقة على التجديد، يتمثل في الحصول على راتب الفئة الأولى داخل الفريق، بقيمة 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه امتيازات في الموسم الواحد.

وتابع أن إدارة الأهلي تستعد لعقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل تقديم عرض مالي جديد والتعرف على موقفه النهائي، في ظل وجود رغبة داخل النادي في استمراره ضمن صفوف الفريق.

وأوضح أن أفشة يرى أن العقد الجديد سيكون الأخير له مع الأهلي، ولذلك يرغب في الحصول على مقابل مالي مناسب، وتحقيق المساواة مع نجوم الفئة الأولى بالفريق، وعلى رأسهم مصطفى شوبير ومحمد الشناوي وإمام عاشور.

افشة الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

حركة الطيران في الولايات المتحدة شهدت أزمة استثنائية

خبير تكنولوجيا: جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية الأمريكية الـ22 تأثرت بالأزمة

التنفس

الوهن العضلي الوبيل.. مرض يهدد عضلات التنفس وقد يدفع المصابين إلى العناية المركزة

صورة أرشيفية

خبير علاقات دولية: ترامب مطالب بإعادة ترتيب أولوياته والتركيز على الأزمات الداخلية

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد