إعلامي يكشف عن شروط أفشة لتجديد عقده مع الأهلي.. ماذا طلب؟

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل موقف محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، من تجديد عقده مع القلعة الحمراء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة متبادلة لاستمرار اللاعب داخل الفريق.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI"، إن محمد مجدي أفشة رحب بتمديد عقده مع الأهلي، ولا يمانع الاستمرار خلال المواسم المقبلة.

وأضاف أن أفشة وضع شرطًا ماليًا واحدًا للموافقة على التجديد، يتمثل في الحصول على راتب الفئة الأولى داخل الفريق، بقيمة 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه امتيازات في الموسم الواحد.

وتابع أن إدارة الأهلي تستعد لعقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل تقديم عرض مالي جديد والتعرف على موقفه النهائي، في ظل وجود رغبة داخل النادي في استمراره ضمن صفوف الفريق.

وأوضح أن أفشة يرى أن العقد الجديد سيكون الأخير له مع الأهلي، ولذلك يرغب في الحصول على مقابل مالي مناسب، وتحقيق المساواة مع نجوم الفئة الأولى بالفريق، وعلى رأسهم مصطفى شوبير ومحمد الشناوي وإمام عاشور.