عبد الناصر زيدان يكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد حسين مدافع زد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع محمد حسين، مدافع فريق زد، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الحديث عن اهتمام القلعة الحمراء بضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI"، إن الفترة الحالية لم تشهد أي جلسات من جانب إدارة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي لمناقشة إمكانية التعاقد مع محمد حسين.

وأضاف أن اللاعب لم يتم ترشيحه ضمن الأسماء المطروحة على إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، ولم تحدث أي تحركات رسمية بشأن الصفقة.

وأوضح أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع مسؤولي نادي زد، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل الحصول على خدمات محمد حسين، لتنتهي بذلك الأنباء المتداولة بشأن اقتراب اللاعب من ارتداء القميص الأحمر.