قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلايت أوير: إلغاء نحو 4 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة
الاتحاد االأوروبي: ظروف الشتاء القاسية في قطاع غزة تفاقم الوضع الإنساني الخطير
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الناصر زيدان يكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد حسين مدافع زد

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع محمد حسين، مدافع فريق زد، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل الحديث عن اهتمام القلعة الحمراء بضم اللاعب لتدعيم صفوف الفريق.

الأهلي 

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI"، إن الفترة الحالية لم تشهد أي جلسات من جانب إدارة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي لمناقشة إمكانية التعاقد مع محمد حسين.

وأضاف أن اللاعب لم يتم ترشيحه ضمن الأسماء المطروحة على إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، ولم تحدث أي تحركات رسمية بشأن الصفقة.

وأوضح أن النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع مسؤولي نادي زد، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل الحصول على خدمات محمد حسين، لتنتهي بذلك الأنباء المتداولة بشأن اقتراب اللاعب من ارتداء القميص الأحمر.

الاهلي الزمالك منتخب مصر محمد حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

ناد النصر

هشام قطب: سددنا 30 مليون جنيه من ديون نادي النصر.. ونجحنا في خفض أعداد العضويات إلى 35 ألفًا

افشة

إعلامي يكشف عن شروط أفشة لتجديد عقده مع الأهلي.. ماذا طلب؟

الترسانة

طارق حسانين: الترسانة قادم بقوة.. وأطالب الجماهير بمساندة الفريق وعدم التخلي عنه

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد