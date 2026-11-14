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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام قطب: سددنا 30 مليون جنيه من ديون نادي النصر.. ونجحنا في خفض أعداد العضويات إلى 35 ألفًا

ناد النصر
ناد النصر
باسنتي ناجي

أكد هشام قطب، رئيس نادي النصر، أن اللجنة المؤقتة نجحت في تحقيق عدد من الملفات المهمة خلال فترة توليها المسؤولية، أبرزها سداد 30 مليون جنيه من مديونيات النادي، والعمل على تسوية الأزمات المالية والإدارية، تمهيدًا لتسليم المسؤولية إلى المجلس المنتخب.

نادي النصر

وقال هشام قطب، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "الحمد لله، كانت المهمة صعبة للغاية، ونجاح اللجنة المؤقتة في إدارة النادي كان بمثابة إجراء جراحة دقيقة، لأننا كنا أمام تحديات كبيرة تتعلق بتسيير الأمور وسداد المديونيات دون الدخول في تعقيدات جديدة، ونجحنا بالفعل في سداد 30 مليون جنيه".

وأضاف: "كان هناك تحدٍ آخر يتمثل في وضع النادي على الطريق الصحيح وحل المشكلات الموجودة، كما عملت اللجنة بجدية من أجل عقد جمعية عمومية، ونجحنا في تنظيم ملف العضويات، ووصل عدد العضويات إلى 35 ألفًا، وهو رقم كبير لم يكن موجودًا من قبل".

وتابع: "عملنا على تنظيم أعداد العضويات وخفضها من 7500 إلى 5000 وفقًا للإجراءات المتبعة، وهذا إنجاز مهم لأعضاء الجمعية العمومية، ونتمنى أن تكتمل هذه الخطوات حتى يتولى المجلس المنتخب المسؤولية ويحصل على كامل صلاحياته في إدارة النادي".

وشدد: "عندما حضرنا اجتماع الأندية، سواء بالحضور المباشر أو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، كنا النادي الوحيد، بحسب ما عرضناه خلال الاجتماع، المنتظم في السداد، ونجحنا في تسوية جميع الديون المتراكمة السابقة بالكامل".

وأضاف: "بالنسبة إلى ملف التأمينات، كانت هناك بعض الخلافات السابقة التي لا نرغب في الخوض فيها، لكن الحمد لله لا توجد لدينا أي مشكلات أو مديونيات مستحقة في هذا الملف".

ووجه هشام قطب رسالة إلى المرشحين في انتخابات نادي النصر، مؤكدًا حرص إدارة النادي على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتوفير فرص متساوية للجميع للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية.

وقال: "أشكرك، وأحب أن أوجه كلمة تقدير لك ولجميع الزملاء المتنافسين. أنت أولًا عضو في الجمعية العمومية لنادي النصر، وهذا شرف لنا، وجميع زملائنا المرشحين على منصب الرئيس أبواب النادي مفتوحة أمامهم".

وتابع: "منذ إعلان الترشح، حرصنا على ألا تنشر صفحة النادي أي محتوى يدعم مرشحًا على حساب آخر، والتزمنا بالحيادية الكاملة، وأوجه الشكر للأستاذ صلاح بندق على دوره في الحفاظ على هذا النهج".

واختتم هشام قطب تصريحاته قائلًا: "الباب مفتوح أمام جميع المرشحين، سواء من خلال برنامجك أو صفحة النادي، ونحن نراهن على وعي أعضاء الجمعية العمومية وقدرتهم على اختيار من يرونه مناسبًا، ونتمنى التوفيق للجميع".

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