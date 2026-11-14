الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 ،بعد سلسلة من التراجع ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 47600 جنيه .

سعر الذهب اليوم

سجل عيار 24 نحو 6800 جنيه للبيع و6755 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، 5950 جنيهًا للبيع و5910 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5100 جنيه للبيع و5065 جنيهًا للشراء.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3965 جنيهًا للبيع و3940 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت

وفي سياق متصل، بلغ سعر الجنيه الذهب 47600 جنيه للبيع و47280 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا ومحليا

سجلت أونصة الذهب عالميا نحو 3874.47 دولار.

فيما بلغ سعر الأوقية محليًا 211505 جنيهات للبيع و210080 جنيهًا للشراء.

سعر دولار الصاغةفي مصر

وحدد الصاغة سعر الدولار المعتمد في تسعير الذهب عند 54.59 جنيه، مقابل 53.50 جنيه في البنوك.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

ويتأثر سعر الذهب في السوق المصرية بعاملين رئيسيين، هما أسعار الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير خلال اليوم الواحد.