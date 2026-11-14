مع بداية جمادى الآخرة| أقل من 90 يوما على رمضان.. خطة مكثفة للاستعداد للشهر الفضيل

​مع إعلان دار الإفتاء المصرية، أن الأربعاء الماضي هو غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، تتجدد في قلوب المسلمين نفحات الإيمان والشوق العارم لأعظم شهور السنة.

ولم يعد بيننا وبين الشهر الفضيل سوى خطوات معدودة وأشهر قليلة (جمادى الآخرة، رجب، وشعبان)، لنكون على موعد متجدد مع الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

​نفحات الاِنتظار: لماذا يبدأ العد التنازلي الآن؟

و​يُعد شهر جمادى الآخرة ، المحطة الزمنية التي تقربنا تدريجيًا من الشهر الكريم، إذ يليه مباشرة شهر "رجب" الأصب، ثم شهر "شعبان"، وصولاً إلى ضيف العام المنتظر "رمضان".

وهذه المدة البسيطة تمثل فرصة ذهبية لكل محب وراغب في الطاعة لترتيب أوراقه الإيمانية، واستدراك ما فات، وتهيئة النفس والروح لاستقبال أيام وليالي الشهر المبارك بأفضل حال.

​دعاء الشوق والبلغ: اللهم بلغنا رمضان

و​تضج القلوب قبل الألسنة بالدعاء المأثر والمعتاد: "اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"، وهو دعاء يحمل معاني عميقة من التعلق بروحانيات الشهر الكريم، وما فيه من أجواء القيام، الصيام، تلاوة القرآن، وتجليات ليلة القدر. فالاشتياق لرمضان ليس مجرد انتظار لموسم طعام أو شراب، بل هو اشتياق لسكينة الروح وصفاء النفس وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران.

​كيف نستغل ما تبقى من أيام قبل رمضان؟

​التهيئة النفسية والروحية: جعل شهر جمادى الآخرة بداية جديدة للإكثار من النوافل، وصيام الأيام البيض، والتعود على قيام الليل، حتى إذا أقبل رمضان كانت النفس مستعدة تماماً لطاعته بلا فتور.

​تصفية القلوب: التسامح والتصافي وصلة الأرحام، ليدخل المسلم شهر رمضان بقلب سليم خالٍ من الضغناء والأحقد.

​وضع خطة للختمات والعبادات: الاستعداد المبكر بقراءة القرآن ووضع جدول طاعات يضمن استغلال كل دقيقة في رمضان القادم.

وفي النهاية ​نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في ما تبقى من أيام جمادى الآخرة، وأن يبلغنا رجب وشعبان ورمضان ونحن في أحسن حال من الصحة والعافية والتقوى.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة

وكانت ​أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) بيانها الرسمي حول حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم الأحد 15 نوفمبر وحتى الخميس 19 نوفمبر 2026. وتشير الخرائط والنشرات الجوية إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

​ملامح الطقس العام والظواهر المؤثرة

و​يسود خلال هذه الفترة طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، في حين يكون الطقس حاراً على مناطق جنوب الصعيد. أما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، فتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء.

​وتشمل الخريطة الجوية عدة ظواهر مؤثرة يجب على المواطنين وقائدي المركبات توخي الحذر تجاهها:

​الشبورة المائية: تحذر الأرصاد من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​فرص الأمطار: تتواجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق متفرقة تشمل حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

​نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.