قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة في دعوى الطعن على العدادات الكودية
رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بتوطين الصناعات الهندسية وتعميق التصنيع المحلي
دونباس مقابل الناتو.. زيلينسكي يكشف صفقة أمريكية للتنازل عن أراضٍ أوكرانية
محمد صلاح يطارد أرقامًا تاريخية مع منتخب مصر.. أكثر المدربين والمنتخبات التي سجل في شباكها
مع بداية جمادى الآخرة| أقل من 90 يوما على رمضان.. خطة مكثفة للاستعداد للشهر الفضيل
لو الجن الأزرق مش هسافر للاعب.. حسن شحاتة يرفض الذهاب إلى تركيا لمصالحة محمد صلاح
قانون التصالح الجديد في المخالفات.. هل يتيح نموذج 8 التعلية واستكمال البناء؟
3500 دولار لكل مغادر.. إسرائيل تعرض المال والتذاكر المجانية على الأفارقة للرحيل
مدبولي: المناطق الاستثمارية نموذج ناجح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل
عيار 21 يسجل 5955 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم
روبيو عن النصر الأمريكي على إيران: امتلاكهم النووي سيجعل المنطقة بأكملها رهينة
بعد اعتزال ميسي.. الأرجنتين تسقط أمام أوروجواي في عقر دارها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع بداية جمادى الآخرة| أقل من 90 يوما على رمضان.. خطة مكثفة للاستعداد للشهر الفضيل

جمادى الآخرة
جمادى الآخرة
قسم الخدمات

​مع إعلان دار الإفتاء المصرية، أن الأربعاء الماضي هو غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، تتجدد في قلوب المسلمين نفحات الإيمان والشوق العارم لأعظم شهور السنة. 

ولم يعد بيننا وبين الشهر الفضيل سوى خطوات معدودة وأشهر قليلة (جمادى الآخرة، رجب، وشعبان)، لنكون على موعد متجدد مع الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

دعاء آخر جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

​نفحات الاِنتظار: لماذا يبدأ العد التنازلي الآن؟

و​يُعد شهر جمادى الآخرة ، المحطة الزمنية التي تقربنا تدريجيًا من الشهر الكريم، إذ يليه مباشرة شهر "رجب" الأصب، ثم شهر "شعبان"، وصولاً إلى ضيف العام المنتظر "رمضان". 

وهذه المدة البسيطة تمثل فرصة ذهبية لكل محب وراغب في الطاعة لترتيب أوراقه الإيمانية، واستدراك ما فات، وتهيئة النفس والروح لاستقبال أيام وليالي الشهر المبارك بأفضل حال.

صيام الأيام البيض من شهر جمادى الآخرة

​دعاء الشوق والبلغ: اللهم بلغنا رمضان

و​تضج القلوب قبل الألسنة بالدعاء المأثر والمعتاد: "اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"، وهو دعاء يحمل معاني عميقة من التعلق بروحانيات الشهر الكريم، وما فيه من أجواء القيام، الصيام، تلاوة القرآن، وتجليات ليلة القدر. فالاشتياق لرمضان ليس مجرد انتظار لموسم طعام أو شراب، بل هو اشتياق لسكينة الروح وصفاء النفس وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران.

​كيف نستغل ما تبقى من أيام قبل رمضان؟

​التهيئة النفسية والروحية: جعل شهر جمادى الآخرة بداية جديدة للإكثار من النوافل، وصيام الأيام البيض، والتعود على قيام الليل، حتى إذا أقبل رمضان كانت النفس مستعدة تماماً لطاعته بلا فتور.

دعاء هلال شهر جمادى الآخر

​تصفية القلوب: التسامح والتصافي وصلة الأرحام، ليدخل المسلم شهر رمضان بقلب سليم خالٍ من الضغناء والأحقد.

​وضع خطة للختمات والعبادات: الاستعداد المبكر بقراءة القرآن ووضع جدول طاعات يضمن استغلال كل دقيقة في رمضان القادم.

وفي النهاية ​نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في ما تبقى من أيام جمادى الآخرة، وأن يبلغنا رجب وشعبان ورمضان ونحن في أحسن حال من الصحة والعافية والتقوى.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة

دعاء الجمعة الأولى من جمادى الآخرة

وكانت ​أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) بيانها الرسمي حول حالة الطقس المتوقعة اعتباراً من يوم الأحد 15 نوفمبر وحتى الخميس 19 نوفمبر 2026. وتشير الخرائط والنشرات الجوية إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.  

​ملامح الطقس العام والظواهر المؤثرة

و​يسود خلال هذه الفترة طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، في حين يكون الطقس حاراً على مناطق جنوب الصعيد. أما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، فتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء.  

هلال شهر جمادى الآخرة

​وتشمل الخريطة الجوية عدة ظواهر مؤثرة يجب على المواطنين وقائدي المركبات توخي الحذر تجاهها:

​الشبورة المائية: تحذر الأرصاد من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.  

​فرص الأمطار: تتواجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق متفرقة تشمل حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.  

جمادى الآخر

​نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.  

جمادى الآخرة جمادى الأولى شهر رمضان موعد رمضان رؤية الهلال دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

أحمد الفيشاوي

أكتر واحدة حبيتها دينيز.. أحمد الفيشاوي يكشف أسرارا عن زيجاته الخمسة

مهرجان القاهرة

انطلاق عروض برنامج الأفلام القصيرة على المسرح الكبير بمهرجان القاهرة

بوستر فيلم حدوتة

«حدوتة» يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.. أحمد حلمي يتصدر شباك التذاكر بإيرادات استثنائية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد