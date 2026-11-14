روبيو عن النصر الأمريكي على إيران: امتلاكهم النووي سيجعل المنطقة بأكملها رهينة

أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، أن ما يعتبره نصراً أمريكياً في الصراع مع إيران، قائلاً إن طهران يجب ألا يُسمح لها أبداً بالحصول على سلاح نووي.

وفي كلمته في جامعة ويليام آند ماري، مساء الجمعة، أكد روبيو أن القيادة الثورية الإيرانية، ودعمها للجماعات المسلحة في أنحاء المنطقة، وقدراتها الصاروخية، تشكل تهديداً خطيراً للأمن الأمريكي وللشرق الأوسط.

تحذير: إيران النووية ستحتجز المنطقة بأكملها رهينة

وحذر روبيو من أن إيران المسلحة نووياً يمكن أن تحتجز المنطقة بأكملها رهينة، مؤكداً أن هذا الخطر لا يمكن تجاهله.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى دعم إيران لحزب الله والميليشيات المدعومة منها في المنطقة، وإلى التهديدات في مضيق هرمز، معتبراً أن النظام الإيراني يشكل خطراً متعدد الأبعاد على الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي.

كما وصف وزير الخارجية الأمريكي قادة إيران بأنهم توسعيون وثوريون، قائلاً إن على واشنطن ضمان عدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وفي ختام كلمته أمام المؤتمر الوطني للمحامين التابع لجمعية الفيدراليين في واشنطن، أشار روبيو إلى الهجمات التي استهدفت السفن في مضيق هرمز، ووصف قادة إيران بأنهم "توسعيون" و"ثوريون".