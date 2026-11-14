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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

علي ماهر
علي ماهر
رباب الهواري

كشف علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، عن كواليس تسجيل محمد هاني هدفه خلال مواجهة مالاوي، التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، مشيرًا إلى أن الهدف جاء نتيجة جملة فنية تدرب عليها اللاعبون خلال التدريبات قبل المباراة.

وأوضح علي ماهر، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي يمكن استغلالها خلال المباريات، مؤكدًا أن هدف محمد هاني لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد تدريبات مكثفة على نفس الطريقة.

علي ماهر: هدف محمد هاني تدربنا عليه

وقال المدير الفني لمنتخب مصر إن الجهاز الفني عمل على تنفيذ الجملة التي أسفرت عن هدف محمد هاني خلال التدريبات، مشيرًا إلى أن اللاعب سبق له تسجيل أهداف بالطريقة نفسها، كما نجح أحمد فتوح في تنفيذ الجملة وتسجيل أهداف منها أيضًا.

وأضاف علي ماهر أن الجهاز الفني يهتم بتوثيق التدريبات بالفيديو، من أجل تحليل أداء اللاعبين ومساعدتهم على استيعاب التعليمات الفنية بصورة أفضل، موضحًا أن هذه الطريقة تمثل جزءًا أساسيًا من التحضير للمباريات.

فيديو التدريبات ضمن محاضرة مباراة مالاوي

وتابع المدير الفني للفراعنة أن الجهاز الفني يقوم بتصوير التدريبات، ثم تقطيع اللقطات المهمة وتجهيزها لعرضها على اللاعبين، حتى يتمكن كل لاعب من مشاهدة التحركات والجمل التكتيكية المطلوبة منه داخل الملعب.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لم يكتفِ بتنفيذ الجملة خلال المران فقط، بل أعاد عرضها على اللاعبين خلال المحاضرة الفنية الخاصة بالمباراة، للتأكيد على تفاصيلها وطريقة تنفيذها بالشكل المطلوب.

رسالة علي ماهر بشأن الاجتهاد والتوفيق

واختتم علي ماهر تصريحاته بالتأكيد على أن النجاح داخل الملعب يحتاج إلى العمل والاجتهاد والتطوير المستمر، مشددًا على أهمية الاعتماد على العلم والأساليب الحديثة في كرة القدم.

وأكد أن الجهاز الفني يبذل أقصى ما لديه من جهد من أجل تجهيز اللاعبين وتحقيق أفضل النتائج، لكن التوفيق من الله يظل العامل الأساسي في النهاية

علي ماهر منتخب مصر محمد هاني اخبار الرياضة

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