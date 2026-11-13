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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تفتح الطريق أمام حل أزمة الدهابة

رضا فرحات
رضا فرحات

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن التوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع أزمة الدهابة في جنوب مصر تمثل تحركا مهما نحو معالجة أحد الملفات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، من خلال تبني حلول عملية توازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وتنظيم النشاط التعديني وفقًا للقانون.

إنهاء أزمة الدهابة

وأوضح فرحات أن الاتفاق الذي يجمع القوات المسلحة وشركة مستقبل مصر للتنمية المستدامة واتحاد القبائل العربية يعكس توجها نحو احتواء الأزمة من جذورها، وفتح مسار منظم أمام العاملين في التنقيب عن الذهب، بما يتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة قانونية وآمنة، بعيدا عن مخاطر العمل العشوائي أو الوقوع تحت طائلة المخالفات القانونية.

وأشار إلى أن أهمية هذا التحرك تكمن في الانتقال من التعامل مع الدهابة باعتبارهم مجرد مخالفين للقواعد المنظمة للتعدين، إلى النظر إليهم باعتبارهم شريحة من أبناء الجنوب لديها خبرات عملية ومصدر رزق يرتبط بظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب توفير بدائل حقيقية تضمن استمرار مصادر دخلهم في إطار مؤسسي واضح.

وأضاف فرحات أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن الدولة تتبنى نهجا يقوم على الجمع بين فرض سيادة القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، فتنظيم التنقيب عن الذهب لا يقتصر على ضبط النشاط، وإنما يمتد إلى حماية العاملين، وصون حقوقهم، والاستفادة من الثروات المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن إشراك اتحاد القبائل في هذا الاتفاق يمثل عنصرا مهما في تعزيز الثقة والتواصل مع المجتمعات المحلية، والاستفادة من طبيعة العلاقات والخبرات الموجودة داخل هذه المناطق، بما يساعد على تنفيذ الاتفاق وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

وأكد فرحات أن جنوب مصر يمتلك مقومات اقتصادية وثروات طبيعية كبيرة، وأن تحويل هذه المقومات إلى فرص عمل ومشروعات إنتاجية يتطلب شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، مشيرا إلى أن نجاح هذه التجربة يمكن أن يقدم نموذجا مهما لإدارة الملفات ذات الطبيعة الخاصة، يجمع بين التنمية والاستقرار وحماية حقوق المواطنين.

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