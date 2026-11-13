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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأوقاف يشيد بموهبة إبراهيم الكحلاوي في دولة التلاوة: أطربت قلوبنا

المتسابق إبراهيم الكحلاوي
المتسابق إبراهيم الكحلاوي
محمد كمال

أشاد وزير الأوقاف بموهبة المتسابق إبراهيم الكحلاوي، خلال مشاركته في الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، معربًا عن سعادته بأدائه، ومثمنًا دور أسرته ومحفظه في وصوله إلى هذا المستوى المتميز في تلاوة القرآن الكريم.

آراء لجنة تحكيم دولة التلاوة بالمتسابق إبراهيم الحكلاوي

وقال وزير الأوقاف، مخاطبًا المتسابق إبراهيم الكحلاوي: «سعيد بيك، وأنت موهبة رائعة وأطربت قلوبنا، وشكرًا للأسرة التي اعتنت بك حتى وصلت إلى هذا المستوى المشرف، والتحية لفضيلة الشيخ عطية الذي حفظك القرآن الكريم، وبإذن الله تكون باكورة الخير».

وجاء ذلك بعدما كشف المتسابق إبراهيم الكحلاوي أن خاله الشيخ عطية عبدالعزيز هو من تولى تحفيظه القرآن الكريم، وأنه أتم حفظه في الصف الأول الإعدادي.

من جانبه، أشاد حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بأداء المتسابق، قائلًا: «قراءتك جيدة وصوتك ندي، ولكن لوحظ عليك أن المدود العارضة للسكون غير متساوية».

بدوره، أشاد الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، ببداية إبراهيم الكحلاوي، لكنه لفت إلى استعجاله في الانتقال بين المقامات، مطالبًا إياه بالتمهل ومنح كل مقام حقه.

وقال عبدالوهاب: «بدأت بداية جيدة، وأعاتب عليك أنك مستعجل في النقل، وعليك أنك تأخذ راحتك وإحنا مستمعين، وأنت مبدع، وأتوقع لك مستقبلًا باهرًا».

فيما أعرب الشيخ طه النعماني عن توقعاته بمستقبل متميز للمتسابق، قائلًا: «بإذن الله تكون منافس لنا بإذن الله».

دولة التلاوة إبراهيم الكحلاوي قراءة القرآن لجنة التحكيم

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