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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: تحولات السياسة الأمريكية تفتح جبهة صراع جديدة بين السلطة وشركات التكنولوجيا

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تحولات لافتة في المشهد السياسي الأمريكي، مؤكدا أن الصراع داخل الولايات المتحدة لم يعد مقتصرا على التنافس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ بل امتد إلى صراع على الثروة والنفوذ والجهات الأكثر تأثيرا في صناعة القرار.

وأوضح بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن انتخابات التجديد النصفي الأخيرة أحدثت تغييرات في خريطة القوى السياسية، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب في عدد من الولايات التي ظلت لسنوات طويلة محسوبة على الجمهوريين، مشيرا إلى امتداد تداعيات هذه التحولات إلى قطاع التكنولوجيا ووادي السيليكون.

وأشار إلى أن مراكز البيانات العملاقة تواجه اعتراضات متزايدة في مناطق أمريكية عدة؛ بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء والمياه، فضلا عن الضوضاء وتأثيراتها على المجتمعات المحلية، بالتزامن مع طرح الديمقراطيين فتح تحقيقات برلمانية بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف أن كبار رجال التكنولوجيا راهنوا خلال السنوات الماضية على دونالد ترامب وحركة «ماغا» اليمينية، أملا في تعزيز نفوذهم وأرباحهم والحصول على مساحة أكبر من الحرية في إدارة شركاتهم بعيدا عن القيود الحكومية.

وأكد بكري أن هذا التقارب أصبح محل انتقادات متزايدة، مع تنامي شعور قطاعات من الناخبين بوجود تحالف بين السلطة السياسية وأصحاب المليارات، يحقق مصالح الشركات الكبرى على حساب المواطن العادي.

الإعلامي مصطفى بكري الولايات المتحدة ترامب دونالد ترامب

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