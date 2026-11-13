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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث يكشف تفاصيل أول تمويل من أوروبا لـ حسن البنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن علاقة أوروبا بحسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، بدأت مبكرًا، مشيرًا إلى أن جهات أوروبية تواصلت معه وقدمّت له تمويلًا بقيمة 500 جنيه لتأسيس الجماعة، بحسب روايته.

وأضاف عبد الحافظ، خلال لقاء على قناة الحياة، أن حسن البنا كان يتبنى توجهًا لتوسيع نشاط الجماعة خارج مصر، ولم يقتصر تفكيره على الانتشار المحلي، بل وضع تصورات لامتداد التنظيم إلى دول ومناطق مختلفة حول العالم.

وأشار إلى أن البنا كان يتحدث عن التوسع في أوروبا، ونُسب إليه قوله: «سنغزو أوروبا في عقر دارها»، معتبرًا أن هذا التصريح يعكس طبيعة الطموح الذي كان يحمله تجاه الانتشار الخارجي للجماعة.

وأوضح الباحث أن التواصل الأوروبي مع حسن البنا، وفقًا لما ذكره، تضمن تقديم مبلغ 500 جنيه للمساهمة في تأسيس الجماعة، واصفًا ذلك بأنه يمثل بداية علاقة أوروبا بحسن البنا.

ولفت عبد الحافظ إلى أن هذا الجانب يأتي ضمن سياق أوسع من تحركات مؤسس الإخوان لتوسيع نفوذ التنظيم خارج مصر، وتأسيس امتدادات له في مناطق مختلفة، بما يتوافق مع ما وصفه بخطة الجماعة للوصول إلى «أستاذية العالم».

وأكد أن التوجه الخارجي كان حاضرًا في تفكير حسن البنا منذ مراحل مبكرة من تأسيس الجماعة، وفقًا للرواية التي عرضها خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن الحديث عن التمويل الأوروبي يمثل أحد الجوانب التي استند إليها في تفسير بداية العلاقة بين الطرفين.

حسن البنا الإخوان تمويل الجماعة أوروبا

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