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مصطفى بكري: التشكيك ونشر الإحباط أخطر ما يواجه الدولة.. والثقة في المستقبل مسئولية مشتركة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: التشكيك ونشر الإحباط أخطر ما يواجه الدولة.. والثقة في المستقبل مسئولية مشتركة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي دولة هو تآكل ثقة المواطنين في قدرتهم على التغيير وصناعة المستقبل، نتيجة موجات الإحباط والتشكيك المستمرة، مشيرًا إلى أن أزمة الوعي قد تكون أخطر من الأزمات الاقتصادية أو السياسية والأمنية.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج  حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن وجود أخطاء في بعض المشروعات أو القرارات لا يعني رفض كل الإنجازات أو الحكم بالفشل على كل تجربة تواجه صعوبات، مشددًا على ضرورة تقييم المشروعات والقرارات وفق المعلومات والأرقام والنتائج، وليس بناءً على الانطباعات أو الشائعات.

وأضاف أن المسئولية لا تقع على المواطن وحده، بل يتعين على المسؤولين توضيح الحقائق وشرح حجم الإنجازات والتحديات والاعتراف بالأخطاء عند وقوعها، مؤكدًا أن الثقة لا تُفرض على المواطنين، وإنما تُبنى بالشفافية والإنجاز والمحاسبة.

وشدد مصطفى بكري على أهمية التفرقة بين النقد الذي يستهدف الإصلاح والتشكيك الذي يسعى إلى الهدم، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى معارضة تقدم البدائل، ومواطن يراقب ويحاسب، ومسؤول يتحمل مسؤولياته، محذرًا من أن نشر اليأس وفقدان الثقة يمثلان خطرًا على استقرار المجتمع وقدرته على النهوض.

الإعلامي مصطفى بكري الأزمات الاقتصادية مصطفى بكري

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