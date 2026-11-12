مصطفى بكري: اتحبست عشان مصر في 81 و94 و2003.. والبلد يحتاج إلى التكاتف لمواجهة التحديات



أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه “أنا اتحبست عشان مصر في 81 و94 و2003، والنهاردة بلدنا بتواجه تحديات ولازم كلنا نبقى معاها، مضيفًا أن من السهل أن يتحول البعض إلى عنصر تخريبي أو يزايد على الدولة، دون إدراك لحجم التحديات التي تواجهها البلاد”.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تحتاج خلال هذه الفترة إلى رجال أقوياء قادرين على حماية الدولة والحفاظ على مؤسساتها، محذرًا من أن فقدان الدولة واستقرارها ستكون له تداعيات بالغة الصعوبة.

مصر ستظل آمنة

وأشار بكري إلى ما تشهده بعض الدول الأوروبية والخارج من أزمات واضطرابات، مؤكدًا أن مصر ستظل آمنة بفضل جيشها الوطني وشرطتها الباسلة.