مصطفى بكري: إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها في المنطقة.. وتتحرك عسكريًا لفرض واقع جديد بالضفة والأردن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إسرائيل تعمل على تعزيز نفوذها وسيطرتها في المنطقة، من خلال تحركاتها العسكرية والأمنية على مختلف الجبهات، وفي مقدمتها التحركات على الحدود الأردنية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التحركات الإسرائيلية تعكس سعي تل أبيب لإعادة ترتيب أولوياتها العسكرية والأمنية، والاستعداد لخطوات جديدة تستهدف فرض واقع ميداني وسياسي مختلف في المنطقة.

قد تحمل تداعيات خطيرة

وتابع أن إسرائيل تستعد عسكريًا لتحركات قد تحمل تداعيات خطيرة على مستقبل الضفة الغربية والأردن، في ظل مساعيها لتوسيع نطاق نفوذها وفرض معادلات جديدة على الأرض.