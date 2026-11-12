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السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في الرياض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في الرياض

اللواء الركن تركي المالكي
اللواء الركن تركي المالكي
خاطر عبادة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها في منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس.

وأوضح متحدث التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن الطائرة المسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

 سقوط شظايا صاروخين باليستيين قرب مكة المكرمة

في سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية سقوط شظايا صاروخين باليستيين في قرية سبوحة، شمال شرقي مكة المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، وذلك عقب إطلاقهما باتجاه العاصمة المقدسة.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الخميس، أن الجهات المختصة باشرت، أمس الأربعاء، بلاغاً بشأن سقوط شظايا صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله اليمنية باتجاه منطقة مكة المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، مشيراً إلى وصول أجزاء منهما إلى قرية سبوحة، وفقاً لما أوردته قناة «العربية».

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

أين تقع قرية سبوحة؟

وتقع قرية سبوحة على بُعد نحو 35 كيلومتراً شمال شرقي المسجد الحرام، على امتداد طريق السيل الكبير المؤدي إلى الطائف، بالقرب من مركز الضبط الأمني الذي يحمل اسمها، وتحيط بها مجموعة من التجمعات السكانية والأودية، من بينها وادي الصدر والخُرج والقشبة والرتجة.

الفصائل اليمنية تعلن عمليتين في السعودية

في المقابل، أعلن متحدث باسم الفصائل المسلحة باليمن "الحوثيين"، تنفيذ عمليتين عسكريتين في المملكة السعودية، اليوم الخميس.

وقال يحيى سريع إن العملية الأولى استهدفت محطة الضخ رقم 7 على خط شرق - غرب بطائرة مسيّرة، زاعماً أنها حققت هدفها بنجاح.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت منشأة ينبع النفطية بصاروخ باليستي، مدعياً إصابة هدفها.

تحالف دعم الشرعية في اليمن السعودية الرياض الحوثيين

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