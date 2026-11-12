متحدث الأوقاف: مشاري راشد العفاسي يشارك في الموسم الثاني من دولة التلاوة

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن مشاركة الشيخ مشاري راشد العفاسي ضيفًا على لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» خلال بعض حلقات الموسم الثاني، المقرر انطلاقه غدًا.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية ، إن الموسم الجديد يشهد أكثر من عنصر مختلف، خاصة على مستوى لجنة التحكيم، موضحًا أن الشيخ مشاري راشد العفاسي، الذي وصفه بأنه «ضيف عزيز وبيحب مصر قوي»، سيشارك في زيارة للجنة التحكيم خلال بعض الحلقات.

وأضاف أن التجديدات لا تقتصر على لجنة التحكيم، وإنما تمتد أيضًا إلى المواهب المشاركة، قائلًا: «بنوعدكم إنه في حاجة مختلفة، هتحسوا قد إيه هذه البلد ولادة بفضل الله الكريم، وما علينا بس إلا إن إحنا ننقب عن المواهب».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن البرنامج يستهدف مواصلة اكتشاف المواهب المصرية الجديدة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم، وإبراز الأصوات التي تمتلك قدرات متميزة، بما يسهم في الحفاظ على ريادة المدرسة المصرية في هذا المجال.

ويأتي الموسم الثاني بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، والذي شهد اكتشاف عدد من المواهب الشابة، وتحقيق انتشار واسع داخل مصر وخارجها، مع استمرار تقديم فنون التلاوة القرآنية للجمهور.