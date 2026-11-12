الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

نشرت الجريدة الرسمية قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 93 لسنـة 2026 بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب - من مواليد السعودية بتاريخ 7/7/1998، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق

حيث نص القرار على أنه بناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب - من مواليد السعودية بتاريخ 7/7/1998، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .

( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم ، قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 90 لسنـة 2026، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب من مواليد البحيرة بتاريخ 29/9/1994، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .

حيث نص هذا القرار على أنه بناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب من مواليد البحيرة بتاريخ 29/9/1994، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .

( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .