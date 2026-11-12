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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

طارق وأنس حبيب
طارق وأنس حبيب

نشرت الجريدة الرسمية قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 93 لسنـة 2026 بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب - من مواليد السعودية بتاريخ 7/7/1998، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق

حيث نص القرار على أنه بناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر :

 ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب - من مواليد السعودية بتاريخ 7/7/1998، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . 

( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 

كما نشرت الجريدة الرسمية اليوم ، قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 90 لسنـة 2026، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب من مواليد البحيرة بتاريخ 29/9/1994، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .

حيث نص هذا القرار على أنه بناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر :

 ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب من مواليد البحيرة بتاريخ 29/9/1994، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . 

( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 

الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية الجنسية المصرية

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