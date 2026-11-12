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سلاف فواخرجي لـ صدى البلد : تربيت على الفن المصري.. ومهرجان القاهرة السينمائي عالمي و عريق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلاف فواخرجي لـ صدى البلد : تربيت على الفن المصري.. ومهرجان القاهرة السينمائي عالمي و عريق

الفنانة السورية سلاف فواخرجي
الفنانة السورية سلاف فواخرجي
أوركيد سامي

أعربت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن سعادتها بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة اعتزازها بالتواجد في هذا الحدث الفني الكبير، الذي يمتلك تاريخًا عريقًا ومكانة متميزة بين المهرجانات السينمائية العالمية، ويعكس ريادة مصر الفنية والثقافية.

وقالت سلاف فواخرجي، في تصريحات  لموقع «صدى البلد»، إنها سعيدة بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أن المهرجان يعد من المهرجانات العالمية العريقة التي تهتم بالفن وتمنح السينما وصناعها مساحة مهمة للاحتفاء بالإبداع وتقديم التجارب الفنية المختلفة.

وأضافت  سلاف  أنها تشعر دائمًا بقيمة الفن والريادة بمجرد وجودها في مصر، مؤكدة أن مصر تمتلك تاريخًا فنيًا وثقافيًا كبيرًا جعلها صاحبة مكانة استثنائية في العالم العربي، وأن حضورها أي مناسبة فنية على أرضها يعيد إليها الإحساس بعظمة التجربة الفنية المصرية وتأثيرها الممتد عبر الأجيال.

وأوضحت سلاف فواخرجي أن علاقتها بالفن المصري بدأت منذ سنوات طويلة، حيث تربت على مشاهدة الأفلام المصرية ومتابعة الأعمال السينمائية التي شكلت جزءًا مهمًا من تكوينها ووعيها الفني، لافتة إلى أنها اعتادت مشاهدة مختلف الأعمال المصرية، سواء الأفلام الكلاسيكية القديمة التي قدمت بالأبيض والأسود أو الإنتاجات الحديثة.

وأكدت أنها من المتابعات الجيدات للسينما المصرية، و للفن المصري  وتحرص على متابعة الأعمال الفنية بمختلف مراحلها، مشيرة إلى أن الفن المصري يمتلك رصيدًا كبيرًا من الإبداع والتنوع، واستطاع على مدار سنوات طويلة أن يحافظ على حضوره وتأثيره في وجدان الجمهور العربي.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يجمع سنويًا نخبة من نجوم الفن وصناع السينما والمخرجين والمنتجين والنقاد من مختلف أنحاء العالم، ويتيح مساحة للتواصل بين الثقافات السينمائية المختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الإبداعية الجديدة والاحتفاء بالأعمال المتميزة.

ويأتي حضور سلاف فواخرجي لحفل الافتتاح تأكيدًا على أهمية المهرجان في استقطاب نجوم الفن العربي، وتعزيز جسور التواصل بين الفنانين وصناع السينما، بما يسهم في دعم الحضور العربي على خريطة المهرجانات السينمائية الدولية.

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