يونس شلبي.. فنان امتلك براءة الأطفال وصنع البهجة في ذاكرة الكوميديا المصرية

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي يونس شلبي، أحد أبرز الوجوه التي تركت بصمة خاصة في تاريخ الكوميديا المصرية، واستطاع بملامحه الطفولية وأدائه العفوي وتلقائيته المميزة أن يحتل مكانة خاصة لدى الجمهور، من خلال شخصيات فنية لا تزال حاضرة في الذاكرة، أبرزها شخصية «بوجي» في مسلسل العرائس الشهير «بوجي وطمطم»، التي ارتبط بها أجيال من الأطفال عبر سنوات طويلة.

ولد يونس علي يوسف شلبي عام 1941 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونشأ محبا للتمثيل منذ سنوات دراسته، إذ شارك في الأنشطة المسرحية المدرسية، وظل شغفه بالفن يرافقه حتى انتهائه من التعليم الثانوي، قبل أن ينتقل إلى القاهرة لتحقيق حلمه.

التحق بكلية التجارة جامعة عين شمس في بداية مشواره التعليمي، ثم اتجه إلى دراسة الفن بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج في قسم التمثيل عام 1969، وشكلت دراسته بالمعهد مرحلة مهمة في تكوينه الفني، إذ لفت أنظار المخرج المسرحي نبيل الألفي الذي أتاح له المشاركة في عدد من الأعمال أثناء دراسته.

وكانت مسرحية «الغول» من أوائل مشاركاته المسرحية، قبل أن تأتي المحطة التي غيرت مسار حياته الفنية، وهي مشاركته في مسرحية «مدرسة المشاغبين» عام 1971 .

واستطاع شلبي أن يقدم شخصية "منصور " بأسلوب كوميدي مختلف، معتمدا على تعبيرات الوجه وحركات الجسد وطريقة إلقاء الحوار، ليصبح أحد أبرز نجوم العرض إلى جانب عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي وحسن مصطفى.

ولم تكن هذه التجربة مجرد نجاح مسرحي عابر، بل كانت بداية مرحلة جديدة في مشواره، إذ أصبح اسمه مرتبطا بالكوميديا القائمة على التلقائية وخفة الظل، دون افتعال أو مبالغة.

وجاءت مسرحية «العيال كبرت» عام 1979 لتؤكد مكانته، من خلال شخصية «عاطف السكري»، أحد أبناء رمضان السكري، والتي قدمها بخفة ظل مميزة، وأصبحت من أشهر الشخصيات الكوميدية في المسرح المصري.

كما شارك في عدد من المسرحيات الأخرى، من بينها «أولادنا في لندن» و«الحي الغربي» و«سداح مداح»، ليواصل حضوره على خشبة المسرح لسنوات.

بدأ يونس شلبي مشواره السينمائي عام 1975 من خلال فيلم «الظلال في الجانب الآخر»، وشارك بعد ذلك في عشرات الأفلام ، أبرزها «الكرنك»، و«إحنا بتوع الأتوبيس»، و«شفيقة ومتولي»، و«عشاق تحت العشرين»، و«رجل في سجن النساء»، و«الشاويش حسن»، و«ريا وسكينة»، و«سفاح كرموز»، و«الفرن»، و«العسكري شبراوي».

ولم يقتصر حضوره على الأدوار الكوميدية، بل شارك في أعمال ذات طابع اجتماعي ودرامي، وأثبت قدرته على تقديم شخصيات مختلفة، حتى عندما لم يكن في صدارة البطولة.

وفي الدراما التليفزيونية، شارك في أكثر من 20 مسلسلا، من أبرزها «عيون»، و«الستات ما يعملوش كده»، و«أنا اللي أستاهل»، و«عودة الروح»، إلى جانب عدد من الأعمال التي تنوعت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية ، وكان آخر ظهور سينمائي له في فيلم «أمير الظلام» عام 2002، أمام الفنان عادل إمام، بعد سنوات من العطاء الفني الذي ترك خلالها رصيدا كبيرا من الأعمال.

ومن أبرز المحطات التي رسخت اسم يونس شلبي في وجدان الجمهور العربي مشاركته الصوتية في مسلسل الأطفال «بوجي وطمطم»، الذي بدأ عرضه عام 1983، وجسد خلاله شخصية «بوجي»، بينما قدمت الفنانة هالة فاخر شخصية «طمطم» ، وحقق نجاحا واسعا، وأصبح من أبرز الأعمال الرمضانية الموجهة للأطفال في مصر، حيث ارتبطت حلقاته وأغانيه ومغامرات شخصياته بذكريات أجيال متعاقبة.

استمر شلبي في أداء الشخصية عبر أجزاء متعددة من المسلسل، مقدما صوتا اتسم بالبساطة والمرح والقدرة على مخاطبة الأطفال، وهو ما جعل «بوجي» واحدا من أشهر شخصيات العرائس في التليفزيون المصري.

حصل شلبي خلال مشواره الفني على العديد من التكريمات والجوائز أبرزها جائزة شرفية عن دوره في فيلم «عشاق تحت العشرين» من المهرجان الثامن والعشرين للمركز الكاثوليكي المصري للسينما عام 1980.

وعلى المستوى الشخصي، تزوج الراحل عام 1986 من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب ستة أبناء : شيماء ، عمر، دعاء ، هاجر ، سارة ، وامينة .

وكانت والدته تحتل مكانة خاصة في حياته، وقد ترك رحيلها عام 1995 أثرا نفسيا كبيرا عليه، لتبدأ بعدها مرحلة صعبة تزامنت مع تدهور حالته الصحية ، وبدأت معاناته بصورة واضحة خلال تسعينيات القرن الماضي، إذ أصيب بمرض السكري ومضاعفاته التي أدت إلى مشكلات خطيرة في شرايين الساقين، فضلا عن الخضوع لعمليات جراحية في القلب، من بينها جراحة قلب مفتوح، كما خاض رحلة علاج خارج مصر، أملا في استعادة صحته والعودة إلى نشاطه الفني.

ومع تزايد المضاعفات الصحية، تراجع ظهوره الفني تدريجيا، وفي 12 نوفمبر عام 2007، أسدل الستار على حياة الفنان يونس شلبي، داخل مستشفى المقاولون العرب بالقاهرة عن عمر ناهز 66 عاما، وشيعت جنازته من المسجد الملحق بالمستشفى، ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه بمدينة المنصورة، تاركا خلفه رحلة فنية امتدت لعقود، بما امتلكه من موهبة استثنائية وقدرة على انتزاع الضحكات دون تكلف، فقد كان نموذجا للفنان الذي استطاع أن يصنع لنفسه أسلوبا خاصا لا يشبه غيره.