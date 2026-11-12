المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

كشف حلمي طولان، نجم الزمالك الأسبق، عن وجهة نظره بشأن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، وتولي علي ماهر المسؤولية خلفًا له.

وقال طولان، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»، إن فقدان حسام حسن عددًا من اللاعبين المؤثرين في الأندية والمنتخب كان أحد الأسباب الرئيسية وراء رحيله عن منصبه.

وأوضح: «في اعتقادي، خسارة السلاح الوحيد للمدير الفني هي أكبر وأقوى سبب في رحيل حسام حسن، بعدما خسر مجموعة من اللاعبين المؤثرين في أنديتهم والمنتخب، والجيدين جدًا، وهذا سبب مباشر في رحيله، بجانب الأسباب الخاصة به».

وأضاف: «لا يوجد أحد تسبب في رحيله، حسام وإبراهيم هما من تسببا في رحيلهما عن تدريب منتخب مصر».

حلمي طولان يرفض اعتبار منتخب مصر حقل تجارب

وعلق نجم الزمالك الأسبق على إمكانية إسناد مهمة تدريب المنتخب إلى علي ماهر، مؤكدًا أن منصب المدير الفني للفراعنة يتطلب توافر مجموعة من المعايير الفنية والتعليمية والثقافية.

وقال طولان: «منتخب مصر مينفعش يكون حقل تجارب، منصب المدير الفني للمنتخب يعد قمة الهرم الكروي في مصر، ومن الضروري أن يكون من يتولى هذه المسؤولية في القمة من الناحية التعليمية والفنية والثقافية والإدراك».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه كان يفضل عدم خوض تجربة جديدة مع المنتخب في هذه المرحلة، مشيرًا إلى تفضيله التعاقد مع مدير فني عالمي يمتلك مستوى فنيًا وخبرات كبيرة.