ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

أدلى علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بمجموعة من التصريحات المهمة عقب توليه المسؤولية الفنية للفراعنة، تحدث خلالها عن سعادته بثقة اتحاد الكرة في شخصه وتكليفه بهذه المهمة الوطنية.

في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده المدير الفني لمنتخب مصر اليوم، وجه على ماهر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمدرب الوطني، كما حرص على توجيه التحية للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن هدفه مواصلة العمل من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

وتطرق علي ماهر خلال حديثه إلى رؤيته للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى امتلاك الكرة المصرية مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق طموحات الجماهير، رغم ضيق الوقت وكثرة التفاصيل التي تحتاج إلى تجهيز قبل الاستحقاقات المقبلة.

كما كشف المدير الفني عن خطته للتواصل المستمر مع اللاعبين، موضحًا أنه بعد مباراتي مالاوي سيكون هناك اجتماع عبر تطبيق «Zoom» بشكل دائم مع اللاعبين، للحفاظ على التواصل ومتابعة المستجدات.

ولم يخلُ حديث علي ماهر من الإشادة بمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، حيث وصفه بأنه أحد أفضل الأشياء التي حدثت في تاريخ كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب يمثلون مصدر سعادة للجماهير ويملكون القدرة على تحسين الحالة المزاجية للشعب المصري.

وجاءت أبرز 10 تصريحات لعلي ماهر كالتالي:

«شرف لأي مدرب، وبشكر مجلس اتحاد الكرة على اختياري وثقته».

«بشكر الرئيس السيسي لدعمه المدرب الوطني، ودي حاجة مش غريبة عنه».

«ربنا يجعلنا سبب نفرح الشعب المصري كله إن شاء الله».

«بشكر حسام حسن على المجهود اللي اتبذل مع المنتخب، وإحنا جايين نكمل شغله».

«عندنا أفكار كتير عايزين نطبقها، بس المشكلة إن الوقت قليل جدًا».

«براهن على أفكار اللاعيبة، وعندنا أحسن لاعيبة موجودة في إفريقيا والعالم».

«في الأندية الشغل يومي، أما المنتخب فيه تفاصيل كتير بتبقى عاوز ترتبها».

«بعد مباراتي مالاوي هيبقى فيه Zoom Meeting دايمًا مع اللاعيبة».

«صلاح أحلى حاجة حصلت في الكورة في مصر، دي حقيقة يعني».

«أنا عارف إن اللاعيبة دي هي اللي بتعدل مزاج الشعب».

واختتم علي ماهر رسائله بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تكاتف الجميع خلف المنتخب الوطني، من أجل بناء فريق قوي قادر على تحقيق تطلعات الجماهير المصرية وإعادة البسمة إلى الشارع الرياضي.