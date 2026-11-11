إجراءات أمنية مشددة في لبنان بعد مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن العثور على جثة النائب العراقي السابق في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية أثار جدلاً واسعاً ومخاوف في الشارع اللبناني، بالتزامن مع تكرار حوادث السلب والنهب في عدد من المناطق.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة “القاهرة الإخبارية”، نقلاً عن مصدر أمني، أن النائب وصل إلى بيروت في الخامس من الشهر الجاري، واقتاده شخصان إلى شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة، قبل أن يختفي عن الأنظار، حتى عُثر على جثته أمس، وأكدت الفحوصات أنها تعود إليه.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، لافتاً إلى أن التحقيقات تسير في اتجاهات متعددة، تشمل الدوافع الجنائية والسياسية، مع ترجيح التركيز حالياً على الأسباب الجنائية دون استبعاد أي فرضيات أخرى.