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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

محمد صلاح وعلي ماهر
محمد صلاح وعلي ماهر
سارة عبد الله

انتقد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، الصورة التي جمعت المدير الفني للمنتخب علي ماهر بمحمد صلاح قائد المنتخب، والتي ظهر خلالها الثنائي وهما يتبادلان الضحكات، مؤكدًا أن هذا المشهد لم يلقَ إعجابه في ظل الظروف التي شهدها الجهاز الفني لمنتخب مصر مؤخرًا.

وأوضح ياسين، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الموقف كان يتطلب قدرًا أكبر من مراعاة المشاعر الإنسانية، خاصة بعد رحيل حسام حسن عن قيادة المنتخب بشكل مفاجئ، مشددًا على ضرورة احترام مشاعر أي مدرب يرحل عن منصبه، ومراعاة الظروف النفسية التي يمر بها في مثل هذه المواقف.

ربيع ياسين علي ماهر محمد صلاح

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