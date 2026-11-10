طلعت يوسف: رحيل حسام حسن كان محزنًا.. وعلي ماهر وصل لقيادة المنتخب عن استحقاق

أكد طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية والاتحاد السكندري، أن طريقة رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر كانت محزنة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يخرج من المشهد في مكانة وموقف مختلفين، لكنه طالبه بتجاوز المرحلة والتركيز على المحطات المقبلة في مشواره التدريبي.

رحيل حسام حسن

وأضاف طلعت يوسف، خلال تصريحاته مع هاني حتحوت، أن اختيار علي ماهر لقيادة المنتخب يُعد القرار الأقرب للصواب، موضحًا أنه كان يُجهز نفسه لهذا المنصب منذ فترة طويلة، وأن وصوله لتدريب منتخب مصر جاء عن استحقاق، في ظل الظروف التي صاحبت رحيل حسام حسن.

وأشار إلى أن مواجهتي مالاوي لن تكونا بالسهولة المتوقعة، رغم وجود فارق في الإمكانيات، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعترف بالأفضلية المسبقة، كما أوضح أن الظروف التي سبقت التغيير قد تمنح الجهاز الفني الجديد قدرًا من الأريحية، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الذين لم تكن تجمعهم حالة وفاق مع حسام حسن.