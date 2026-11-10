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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بشرى سارة شأن تكليف دفعة أسنان 2023 وأوائل خريجي عين شمس

جديد تكليف دفعة أسنان 2023
جديد تكليف دفعة أسنان 2023
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، أبرز مستجدات اجتماع اللجنة العليا للتكليف، الذي انعقد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة منى البيار، مدير عام الإدارة العامة لشؤون طب الأسنان، والدكتور خالد عبد الباسط، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، إلى جانب باقي أعضاء وممثلي اللجنة العليا للتكليف.

وأوضحت النقابة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتكليف دفعة أطباء الأسنان 2023 والدفعات التالية، وفي مقدمتها الحركة التكميلية لدفعة 2023، حيث تقرر إعلان البت في أمر الحركة خلال الشهر الجاري،

فيما يجري حاليًا حصر أعداد الأطباء الذين لم يتسلموا التكليف والاحتياجات الفعلية، خاصة أنه لم يتم الانتهاء بعد من حركة التكليف الخاصة بجميع فئات الأطباء والفنيين بوزارة الصحة والسكان.

وأضافت أنه تقرر التنسيق خلال حركة التكليف المقبلة بشكل مباشر مع ممثلي وزارة التعليم العالي، بدلًا من التواصل مع الجامعات بصورة منفردة، بهدف توحيد آلية التنسيق وتجنب المشكلات والمعوقات التي قد تؤدي إلى عدم استلام بعض أطباء الأسنان للتكليف.

تكليف دفعة أسنان 2023

وفيما يتعلق بملف أطباء الأسنان المكلفين بجامعة عين شمس، أشارت النقابة إلى أنه تم عرض مشكلة أوائل الخريجين المكلفين بالجامعة، وما طرأ من مستجدات بشأن إعادة تكليف بعضهم خارج محافظة القاهرة، موضحة أنه جرى الوعد بدراسة ملفات هؤلاء الأطباء ومحاولة إيجاد حلول مناسبة، بما يتوافق مع الحد الأدنى لاحتياجات الجهات المكلفين عليها داخل محافظة القاهرة.

وبشأن طلبات تعديل التكليف للحالات الاجتماعية، أوضحت النقابة، أن الطبيبات المتزوجات حديثًا بعد استلام التكليف يمكنهن التوجه إلى إدارة التكليف لتقديم طلب تعديل التكليف إلى محل السكن، وفقًا للقواعد المنظمة، بينما تم عرض مطالب الأطباء عائلي الأسرة، دون صدور قرار لصالحهم حتى الآن.

كما ناقش الاجتماع ملف التحول الرقمي لمنظومة التكليف، حيث تجري حاليًا دراسة تطبيق التحول الرقمي على المنظومة بشكل عام، بدءًا من الدفعات المقبلة، من خلال منصة إلكترونية موحدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وإزالة العديد من المعوقات التي تواجه الأطباء خلال التقديم لحركات التكليف وتقديم التظلمات.

وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان استمرارها في متابعة ملفات التكليف والتواصل مع الجهات المختصة، سعيًا لحل مشكلات الأطباء وتحقيق مطالبهم المشروعة.

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