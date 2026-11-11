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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب هبوطه.. سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي خلال تعاملات أمس الثلاثاء 10-11-2026، وسجلت أوقية الذهب نحو 4028 دولارًا وسط تراجع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
 

وسجل سعر الذهب اليوم الاربعاء 10-11-2026، 6145 جنيها مقابل 6200 جنيه مستهل تعاملات الاسبوع الجاري.

وعلى المستوى تراجع سعر الذهب على مستوى جميع الاعيرة الذهبية، متاثرة بهبوط سعر الذهب عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وهبط وانخفض سعر جرام الذهب بمتوسط 55 جنيها مقارنه ببداية تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2026،  التعاملات ضمن نشرته الخدمية 

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بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4028 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5267 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6145 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7023 جنيها للشراء. 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 49.160 ألف جنيه. 

وحذرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، المواطنين من مخاطر شراء الذهب في مصر عبر التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية غير المضمونة، مؤكدة أهمية توخي الحذر عند التعامل مع هذه التطبيقات، خاصة في ظل غياب ضمانات حقيقية تكفل حقوق المشترين حال توقف المنصة أو إغلاق التطبيق.

وأكدت الشعبة أن شراء الذهب بصورة فعلية ومباشرة من الأسواق، وتسلم المشغولات أو السبائك الذهبية باليد، يمثل الخيار الأكثر أمانا للمستهلك، مقارنة بشراء أرصدة ذهبية عبر التطبيقات الإلكترونية دون حيازة فعلية للمعدن.

وأوضحت أن بعض التطبيقات تتيح للمستخدم شراء كميات من الذهب وتسجيلها كأرصدة إلكترونية داخل حسابه، دون أن يكون الذهب في حيازته الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن آليات استلام المعدن وحقوق العملاء حال توقف التطبيق عن العمل أو إغلاقه لأي سبب.

وشددت الشعبة على أنه لا توجد ضمانات حقيقية كافية لاسترداد أموال العملاء في مثل هذه الحالات، خاصة إذا لم تكن هناك آليات واضحة وملزمة تتيح للمستخدم استلام الذهب الذي اشتراه فعليا، أو استرداد قيمته بصورة مضمونة، الأمر الذي قد يعرض مدخرات المواطنين لمخاطر غير محسوبة.

وأضافت أن التعامل المباشر مع تجار الذهب المعتمدين في السوق يتيح للمستهلك معاينة المنتج والتأكد من وزنه وعياره والحصول عليه فور إتمام عملية الشراء، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية غير الواضحة.
 

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