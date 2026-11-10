التسجيل غدا.. آليات سداد متعددة بالطرح الثالث لوحدات "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات سداد متعددة بهذا تتناسب مع طبيعة المشروعات واحتياجات العملاء.

وذلك في إطار الاستعداد لبدء التسجيل وإجراء التحويلات البنكية الخاصة بالطرح الثالث من الوحدات المطروحة ضمن مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج.

4 آلاف واحدة سكنية..الطرح الثالث من مبادرة بيتك في مصر

وأوضحت وزارة الإسكان أن الطرح الثالث من مبادرة "بيتك في مصر" يضم نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة بعدد من المدن الجديدة، مع إتاحة أنظمة سداد متعددة تشمل خصم 10% عند استكمال سداد 100% من قيمة الوحدة، فضلًا عن بدائل تقسيط أخرى وفقًا لكل مشروع.

إتاحة ملف إلكتروني عبر الموقع الخاص

وأضافت الوزارة أنه تم إتاحة ملف إلكتروني عبر الموقع الخاص بالمبادرة يتضمن المشروعات المتاحة بالمرحلة الثالثة، بما يتيح للراغبين الاطلاع عليها ودراسة الفرص المتاحة قبل التسجيل وتحويل المبالغ المالية.

قيمة الوحدات بالجنيه المصري

وأشارت إلى أن قيمة الوحدات سيتم تحديدها بالجنيه المصري، على أن يتم سداد ما يعادلها بالدولار الأمريكي من خلال تحويلات واردة من الخارج، وتبلغ قيمة جدية الحجز 5 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 50 دولارًا مصاريف دراسة غير مستردة، مع إتاحة السداد من خلال التحويل البنكي الدولي (SWIFT) أو شركات الصرافة وفقًا للضوابط المقررة.

اختيار الوحدات وتأكيد الحجز

وفيما يتعلق بآلية الحجز، أوضحت وزارة الإسكان أن اختيار الوحدات وتأكيد الحجز سيتم على مراحل زمنية متتالية، تُخصص كل مرحلة منها لشريحة من العملاء وفقًا لنسبة السداد المستهدفة؛ حيث تبدأ بالراغبين في استكمال سداد 100% من قيمة الوحدة، يليهم الراغبون في استكمال سداد 50%، ثم الراغبون في الاستفادة من باقي بدائل السداد، مع تخصيص يوم أو أكثر لكل شريحة وفقًا للجدول الزمني الذى سيتم الإعلان عنه، بما يضمن منح الأولوية للراغبين في السداد النقدي الكامل.

وأكدت أن التسجيل وإجراء التحويلات لا يعنيان حجز الوحدات أو تخصيصها، كما أن اختيار الوحدة إلكترونيًا لا يُعد حجزًا نهائيًا إلا بعد استكمال المبالغ المطلوبة وفقًا لبديل السداد المختار، ودخول قيمة التحويل فعليًا إلى حساب الهيئة، وذلك خلال المدة التى سيتم تحديدها بكراسة الشروط.

وفي سياق متصل، فقد تقرر إرجاء إتاحة الموقع الإلكتروني لهذا الطرح من المبادرة لحين الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير الجارية، على أن يبدأ التسجيل والدخول إلى الحسابات الشخصية اعتبارًا من مساء الغد 11 نوفمبر 2026.

وأوضحت الوزارة أنه سبق الإعلان عن بدء التسجيل وإجراء التحويلات الدولارية اعتبارًا من 10 نوفمبر الجاري، تمهيدًا لفتح باب اختيار الوحدات وحجزها في مواعيد سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مؤكدة الحرص على إتاحة المنصة بصورة تضمن سهولة الاستخدام وانتظام إجراءات التسجيل والتحويلات، وتيسير استفادة المصريين بالخارج من الفرص المطروحة.

ودعت الوزارة المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من الطرح إلى متابعة الموقع الرسمي لمبادرة "بيتك في مصر" عبر الرابط: https://beitakfemisr.com/، أو الاستفسار عبر الخط الساخن 19010.