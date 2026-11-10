خناقة في الكنيست.. اتهامات لـ نتنياهو بالرشوة.. وزوجته سارة تصرخ في وجه المعارضين

شهد الكنيست الإسرائيلي مشادة كلامية حادة خلال خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل أن تتحول كلمته إلى مواجهة سياسية مع قادة المعارضة، وسط صراخ ومقاطعات متبادلة.

وبدأ التصعيد بعدما شن نتنياهو هجومًا على الأحزاب العربية، منتقدًا إمكانية تشكيل حكومة تعتمد على دعمها، ومتهمًا هذه الأحزاب بدعم الإرهاب، كما هاجم توجهات المعارضة للتعاون مع حزب «القائمة العربية الموحدة» (رعم)، معتبرًا أن الحكومة التي تستند إلى دعم هذه الأحزاب لن تكون قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل.

وبحسب موقع «Ynet» الإسرائيلي، رد نفتالي بينيت على هجوم نتنياهو بمقاطعته خلال حديثه، وطرح تساؤلات بشأن مستشاريه والتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، قائلًا: «ماذا عن مستشاريك؟ وماذا عن التحقيق في أحداث 7 أكتوبر؟».

وتصاعدت حدة المشادات مع تبادل الصيحات بين أعضاء الائتلاف والمعارضة، فيما تدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مهاجمًا بينيت، على خلفية موقفه من إمكانية تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية.

وجاءت المواجهة في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية، بينما يحاول غادي أيزنكوت تشكيل حكومة بديلة بدعم من قوى المعارضة.

وتكشف المشادة حجم الانقسام السياسي داخل إسرائيل، خصوصًا بشأن مشاركة الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة المقبلة، والتحقيق في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر.