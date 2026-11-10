نائب ترامب يدافع عن بيت هيجسيث وينتقد دعوات عزله: أمر عبثي

دافع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن وزير الحرب بيت هيجسيث، رافضًا الدعوات المطالبة بعزله، ومعتبرًا أنها لا تستند إلى أي جرائم تستوجب المساءلة والعزل، وإنما تمثل استعراضًا سياسيًا بدلًا من ممارسة العمل التشريعي.

مطالب عزل وزير الدفاع الأمريكي

وقال فانس، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إن التساؤل عما إذا كان هيجسيث قد ارتكب جرائم تستوجب عزله أمر عبثي، مضيفًا أن الإجابة الواضحة هي لا.

وانتقد فانس تحول إجراءات العزل إلى أداة سياسية يستخدمها أعضاء الكونجرس للتعبير عن خلافاتهم، بدلًا من اللجوء إلى الأدوات التشريعية المتاحة لهم، مشيرًا إلى أن تمرير التشريعات أمر صعب، بينما إجراءات العزل سهلة ولا تترتب عليها في نهاية المطاف نتائج تذكر.

وأضاف أن المفارقة تكمن في أن أكثر القضايا التي تثير غضب المشرعين تجاه هيجسيث هي نفسها التي يتخذ فيها، بحسب وصفه، المواقف الأكثر صوابًا، وعلى رأسها إعادة تموضع القوات الأمريكية بعيدًا عن أوروبا وأوكرانيا، وإعادة هيكلة صفوف كبار الضباط العسكريين.



وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن التحركات المطالبة بعزل هيجسيث لا تتعلق بإيران، وإنما تعود إلى مواجهته البيروقراطية داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).



وتأتي تصريحات فانس في وقت يواجه فيه هيجسيث تحركات لعزله يقودها النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي قدم ثمانية بنود للمساءلة، تتضمن اتهامات تتعلق بالحرب على إيران، وشن عمليات عسكرية دون تفويض من الكونجرس، فضلًا عن قضايا أخرى مرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية.



وكان هيجسيث قد وصف محاولات عزله بأنها استعراض سياسي ومحاولة لتقويض جهود الجيش الأمريكي، فيما جدد الرئيس دونالد ترامب دعمه له.