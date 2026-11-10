قوات الاحتلال تقصف بالمدفعية أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي بسوريا

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية أطراف بلدة "بيت جن" في ريف دمشق الغربي.

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن أمن سوريا واستقرارها يشكلان جزءا أساسيا من أمن الأردن واستقرار المنطقة، مشددا على وقوف المملكة إلى جانب سوريا بكل إمكاناتها لدعم أمنها واستقرارها وإعادة بناء الدولة السورية، بما يلبي تطلعات شعبها إلى حياة حرة وكريمة وآمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الصفدي، أمس الاثنين، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عقب اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية في مجالات تعاون متعددة، بهدف تعزيز الشراكة والتكامل بين البلدين.