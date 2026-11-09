الصفدي: أمن سوريا واستقرارها جزء أساسي من أمن الأردن.. وتوقيع 11 اتفاقية بين البلدين

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن أمن سوريا واستقرارها يشكلان جزءا أساسيا من أمن الأردن واستقرار المنطقة، مشددا على وقوف المملكة إلى جانب سوريا بكل إمكاناتها لدعم أمنها واستقرارها وإعادة بناء الدولة السورية، بما يلبي تطلعات شعبها إلى حياة حرة وكريمة وآمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الصفدي، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عقب اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، التي أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية في مجالات تعاون متعددة، بهدف تعزيز الشراكة والتكامل بين البلدين.

وترأس الصفدي الوفد الأردني المشارك في أعمال المجلس، مؤكدا عمق العلاقات الأردنية السورية وتجذرها، ووصولها إلى أفضل مستوياتها على مدى التاريخ، في ظل الروابط الأخوية والتاريخية ووحدة المصير والمستقبل المشترك بين البلدين.

ونقل الصفدي رسالة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والحرص على تطويرها، مشيرا إلى أنها وصلت إلى أفضل مستوياتها على مدى التاريخ.

وقال الصفدي إن اجتماع المجلس يمثل مؤشرا عمليا على التقدم المحرز في بناء علاقة تكاملية بين الأردن وسوريا، موضحا أن الاجتماعات شهدت مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، وذلك بعد اجتماع سابق عقد في عمّان بمشاركة عدد كبير من الوزراء.

وأضاف أن الأردن سيبقى إلى جانب سوريا في مواجهة التحديات ودعم جهود إعادة البناء، مؤكدا أن نجاح سوريا يمثل نجاحا للأردن والمنطقة بأسرها، وأن العلاقات بين البلدين تستند إلى الأخوة والمحبة ووحدة المصير والتاريخ والمستقبل المشترك.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الـ11 الموقعة خلال الاجتماع تغطي قطاعات مختلفة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم في تعزيز التعاون والتكامل وتحقيق مصالح الشعبين.

وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، أكد الصفدي استمرار التنسيق الأردني السوري في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات، مشيرا إلى أن البلدين يعملان معا لمواجهة خطر المخدرات وحماية أمن المواطنين.

وشدد على وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا رفض المملكة العدوان الإسرائيلي على سوريا، ومطالبا بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية التي احتلتها منذ الثامن من ديسمبر قبل عامين، واحترام سيادة سوريا ووقف التدخلات التي تهدد أمنها واستقرارها، لا سيما في الجنوب السوري.

ولفت الصفدي إلى تحذير الملك عبد الله الثاني، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، مؤكدا أن هذه الممارسات تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد الصفدي تطابق مواقف الأردن وسوريا في رفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، التي تكرس الاحتلال وتقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتحرم الفلسطينيين حقهم في الحرية والحياة الكريمة والآمنة.

كما شدد على رفض الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون تلبية الاحتياجات الإنسانية للأهل في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات الفلسطينيين.

وأكد الصفدي أن الأردن وسوريا يعتزمان مواصلة العمل المشترك لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته، بما يعكس الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة.