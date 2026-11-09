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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية
عبد الفتاح تركي

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، مع تسجيل تفاوت محدود في أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وبلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 60.07 جنيه للشراء و60.50 جنيه للبيع، بينما سجل أعلى سعر للشراء في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 60.36 جنيه، وبلغ أعلى سعر للبيع في البنك نفسه نحو 60.59 جنيه، وفق الأسعار الواردة في البيانات محل الرصد.

ويحظى سعر اليورو اليوم باهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، خاصة الراغبين في متابعة أسعار العملات الأجنبية، سواء لأغراض السفر أو التحويلات المالية أو التعاملات التجارية، فضلًا عن تأثير تحركات العملة الأوروبية في قرارات الأفراد والشركات المرتبطة بالأسواق الخارجية.

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كم سجل سعر اليورو اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية؟

شهد سعر اليورو حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، مع اختلاف مستويات التداول بين البنوك وفقًا لسياسات التسعير المعتمدة لدى كل بنك، وسجلت الأسعار مستويات متقاربة في عدد من المؤسسات المصرفية، بينما تصدر بنك أبو ظبي الإسلامي قائمة الأسعار الأعلى للشراء والبيع وفق الأرقام الواردة.

وفيما يأتي تفاصيل سعر العملة الأوروبية داخل عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

ما سعر اليورو في بنك مصر اليوم؟

سجل سعر اليورو في بنك مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 نحو 60.07 جنيه للشراء و60.50 جنيه للبيع، ليأتي ضمن البنوك التي سجلت مستويات متقاربة للعملة الأوروبية أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو فى مصر

كم سعر اليورو في المصرف العربي الدولي اليوم؟

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي إلى مستوى 60.07 جنيه للشراء و60.50 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، ليتطابق بذلك مع السعر المسجل في بنك مصر وفق البيانات الواردة.

ما أعلى سعر لشراء وبيع اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 60.36 جنيه للشراء و60.59 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026.

سعر اليورو اليوم

كم سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان؟

بلغ سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 60.03 جنيه للشراء و60.46 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026.

ما سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم؟

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى نحو 60.07 جنيه للشراء و60.52 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026.

كم سعر اليورو في بنك البركة الإسلامي؟

سجل سعر اليورو في بنك البركة الإسلامي نحو 60.03 جنيه للشراء و60.46 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، ليأتي عند المستويات نفسها المسجلة في بنك التعمير والإسكان.

ما سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم؟

بلغ سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 60.01 جنيه للشراء و60.44 جنيه للبيع خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

انهيار سعر اليورو بسبب قرار روسيا بشأن إمدادات الغاز

كم سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس؟

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس إلى نحو 60.07 جنيه للشراء و60.50 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026.

ما العوامل المؤثرة على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري؟

يتأثر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تلعب دورًا في تحديد مستويات تداول العملة الأوروبية داخل السوق المصرفية، ومن أبرزها تحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وقرارات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب معدلات التضخم في منطقة اليورو.

وتؤثر قرارات السياسة النقدية الأوروبية في قيمة العملة الموحدة، إذ ترتبط أسعار الفائدة بتكلفة الاقتراض وحركة الاستثمارات والتدفقات المالية، وهو ما قد ينعكس على أداء اليورو أمام العملات الأخرى.

وعلى المستوى المحلي، تلعب مؤشرات الاقتصاد المصري دورًا مهمًا في تحديد سعر اليورو مقابل الجنيه، خاصة ما يتعلق بحجم الاحتياطي النقدي والتدفقات الأجنبية، باعتبارهما من المؤشرات المرتبطة بقدرة السوق على توفير العملات الأجنبية وتلبية احتياجات المتعاملين.

كما تؤدي التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية إلى انعكاسات مباشرة على سوق العملات، وهو ما يفسر احتمالات حدوث تذبذبات محدودة في أسعار اليورو من وقت إلى آخر، وفقًا لتطورات العرض والطلب والعوامل الاقتصادية المؤثرة في أسواق الصرف.

 

هل تختلف أسعار شراء وبيع اليورو من بنك إلى آخر؟

نعم، تختلف أسعار شراء وبيع اليورو بين البنوك المصرية، نتيجة اختلاف سياسات التسعير وآليات تحديد أسعار العملات الأجنبية لدى كل مؤسسة مصرفية، وهو ما يظهر في الأسعار المسجلة خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.

ويعني سعر الشراء “القيمة التي يدفعها البنك مقابل شراء اليورو من العميل”، بينما يمثل سعر البيع “القيمة التي يدفعها العميل للحصول على العملة الأوروبية من البنك”، ولذلك يُنصح بمقارنة السعرين قبل إجراء عمليات الاستبدال أو التحويلات المالية.

سعر اليورو اليوم الأحد

وتكشف الأسعار الواردة عن تسجيل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء والبيع، مقابل تسجيل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للشراء والبيع، مع استمرار التقارب النسبي بين أسعار عدد من البنوك الأخرى.

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