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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو والدولار والعملات الأجنبية الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 17-10-2026 على مستوى البنوك المصرية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وصل متوسط سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه؛ لدرجات مستقرة من دون تغيير منذ آخر يوم عمل للبنوك.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 53.39 جنيه للشراء و 53.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 59.87 جنيه للشراء و 60.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 70.74 جنيه للشراء و 70.97 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 37.59 جنيه للشراء و 37.69 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 8 جنيهات للشراء و 8.03 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.6 جنيه للشراء و 5.62 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي 5.35 جنيه للشراء و 5.37 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري 64.34 جنيه للشراء و64.52 جنيه للبيع

العملات الأجنبية

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 33.84 جنيه للشراء و 33.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

بلغ سعر الدولار الإسترالي 36.94 جنيه للشراء و 37.04 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 7.97 جنيه  للشراء و 8 جنيهات للبيع.

سغر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الإسترليني سعر العملات الأجنبية اليوم

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