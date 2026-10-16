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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5322 جنيها للجرام.

الذهب
الذهب 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6205 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7102 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49680 جنيها.

الدولار
الدولار 

كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 16 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.51 جنيه

سعر الشراء: 53.41 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.14 جنيه

سعر الشراء: 59.56 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.03 جنيه

سعر الشراء 41 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.25 جنيه

سعر الشراء: 14.22 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.57 جنيه

سعر الشراء: 14.54 جنيه.

كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.

درجات الحرارة

القاهرة 27
الإسكندرية 26

شرم الشيخ 30

مطروح 25

أسوان 33

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية
 

الرياض 38

أبو ظبي 39

بيروت 27

القدس 26

الخرطوم 40

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم
 

أنقرة 23

مدريد 26

واشنطن 23

باريس 18

موسكو 12

الذهب والدولار أسعار الذهب أسعار الذهب والدولار الذهب والدولار والعملات الأجنبية حالة الطقس

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