زاد 800 جنيه.. ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الجمعة 16 أكتوبر 2026، وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر في محلات الصاغة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 6240 جنيهًا للبيع، مقابل 6200 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 49920 جنيهًا للبيع، و49600 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث للأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7130 جنيهًا للبيع، و7085 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6240 جنيهًا للبيع، و6200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5350 جنيهًا للبيع، و5315 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4160 جنيهًا للبيع، و4135 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 49920 جنيهًا للبيع، و49600 جنيه للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه المصري: 221810 جنيهات للبيع، و220390 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 4179.73 دولار.

دولار الصاغة: 53.07 جنيه، مقابل 53.43 جنيه في البنك.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 100 جنيه، ليصل إلى 6240 جنيهًا للبيع و6200 جنيه للشراء.

ويحظى عيار 21 باهتمام واسع في السوق المصرية، باعتباره الأكثر تداولًا في المشغولات الذهبية، لذلك يتابع المواطنون تحركاته بصورة مستمرة لتحديد التوقيت المناسب للشراء أو البيع.

الجنيه الذهب يرتفع 800 جنيه

ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه، ليسجل 49920 جنيهًا للبيع، مقابل 49600 جنيه للشراء.

ويعد الجنيه الذهب من الخيارات التي يتابعها الراغبون في الادخار والاستثمار، نظرًا لارتباط سعره المباشر بحركة الذهب عيار 21، مع اختلاف السعر النهائي بحسب تكاليف التداول والمصنعية إن وجدت.

سعر الذهب عيار 24 وعيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7130 جنيهًا للبيع و7085 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 5350 جنيهًا للبيع و5315 جنيهًا للشراء.

ويختلف الإقبال على الأعيرة الذهبية وفق الغرض من الشراء، إذ يُستخدم عيار 24 في السبائك بدرجة كبيرة، بينما يدخل عيار 18 في صناعة العديد من المشغولات الذهبية.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجلت أونصة الذهب عالميًا 4179.73 دولار، بينما بلغ سعرها في السوق المحلية 221810 جنيهات للبيع و220390 جنيهًا للشراء.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها حركة الأونصة عالميًا، وسعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر دولار الصاغة اليوم

بلغ سعر دولار الصاغة نحو 53.07 جنيه، مقابل 53.43 جنيه في البنك، وفق البيانات المتاحة.

ويأتي سعر الدولار ضمن العوامل التي تؤثر في تسعير الذهب محليًا، إلى جانب السعر العالمي للأونصة والتغيرات في حركة التداول.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

الأسعار المعلنة للذهب لا تشمل بالضرورة المصنعية والدمغة والضريبة على المشغولات الذهبية، إذ تختلف قيمة هذه التكاليف حسب نوع المشغول والتاجر والشركة المنتجة.

وينصح الراغبون في شراء الذهب بمقارنة السعر النهائي لدى محلات الصاغة، والتأكد من تفاصيل الفاتورة والوزن والعيار وقيمة المصنعية قبل إتمام عملية الشراء.