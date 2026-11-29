الحروق ليست مجرد إصابة سطحية للجلد، بل قد تتحول إلى اضطراب واسع يؤثر في الدورة الدموية، والمناعة، والتمثيل الغذائي، ووظائف أعضاء متعددة. وكلما زادت مساحة الحروق وعمقها، ارتفعت احتياجات الجسم إلى الأكسجين والطاقة والبروتينات اللازمة لإصلاح الأنسجة ومقاومة العدوى. وفي هذه الظروف، يصبح التدخين عاملًا إضافيًا قد يعوق رحلة التعافي، ليس فقط بسبب تأثيره على الرئتين، بل بسبب تأثيراته على الأوعية الدموية، والخلايا المناعية، والقدرة على ترميم الجروح.

الحروق تضع الجسم في حالة طوارئ

عندما يتعرض الجلد للحرق، يفقد جزءًا من وظيفته الحيوية باعتباره حاجزًا دفاعيًا مناعيًا يمنع دخول الميكروبات، ويحافظ على الماء ودرجة الحرارة، ويشارك في تنظيم البيئة الداخلية للجسم. وقد تؤدي الحروق الواسعة إلى استجابة التهابية شديدة، واضطراب في الدورة الدموية الدقيقة، وزيادة فقد السوائل، وارتفاع معدل استهلاك الطاقة.

النيكوتين يضيّق الأوعية الدموية

يحتوي التبغ على النيكوتين، الذي ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، ويحفز إفراز الكاتيكولامينات، مثل الأدرينالين، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وزيادة مقاومتها لتدفق الدم. وقد يحد ذلك من وصول الدم إلى الأنسجة الطرفية والجلد، وهي مناطق تحتاج إلى إمداد مستمر بالأكسجين والعناصر الغذائية لإتمام عملية الالتئام.

وفي المصاب بالحروق، تكون الدورة الدموية الدقيقة حول مناطق الإصابة معرضة بالفعل للاضطراب بسبب الالتهاب، وتغير نفاذية الأوعية، وتكون الوذمة.

أول أكسيد الكربون يحرم الجلد من الأكسجين

من أخطر مكونات دخان التبغ أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام يرتبط بالهيموجلوبين الموجود في كرات الدم الحمراء، مكونًا الكربوكسي هيموجلوبين، ويقلل قدرة الدم على نقل الأكسجين، كما يعيق تحرير الأكسجين إلى الأنسجة.

وتزداد أهمية ذلك لدى مرضى الحروق، لأن الأكسجين عنصر أساسي في تصنيع الكولاجين، وتكاثر الخلايا، وتكوين الأوعية الدموية الجديدة، وإعادة بناء الجلد. نقص الأكسجين قد يبطئ التئام الجروح، ويضعف قدرة الأنسجة على مقاومة الظروف المحيطة بها.

تأخر التئام الحروق

التئام الحروق عملية بيولوجية معقدة تمر بمراحل متداخلة، تشمل إيقاف النزيف، والاستجابة الالتهابية، وتكوين أنسجة جديدة، وإعادة تشكيل الجلد. وتعتمد هذه العملية على تعاون الخلايا المناعية، والخلايا الليفية، والخلايا الكيراتينية، وعوامل النمو، والأوعية الدموية. التدخين قد يعطل بعض هذه المراحل من خلال نقص الأكسجين، والإجهاد التأكسدي، واضطراب وظائف الخلايا، وتراجع كفاءة الدورة الدموية الدقيقة.

التدخين يعادى المناعة

الحروق الواسعة قد تُحدث اضطرابًا في التوازن المناعي؛ إذ تتغير وظائف الخلايا المناعية، وتزداد الإشارات الالتهابية، وقد تتراجع قدرة الجسم على التعامل بكفاءة مع بعض الميكروبات. ويحتوي دخان التبغ على آلاف المركبات الكيميائية، من بينها مواد مؤكسدة تؤثر في الخلايا والأنسجة، وقد تضعف بعض وظائف الخلايا المناعية وتغير الاستجابة الالتهابية.

العدوى.. أحد أخطر التحديات

تظل عدوى الحروق من المضاعفات المهمة التي قد تؤدي إلى تدهور الحالة، أو انتشار العدوى إلى الدم، أو حدوث تسمم الدم، أو إطالة مدة الإقامة بالمستشفى. والتدخين يرتبط باضطرابات في دفاعات الجسم، وضعف بعض آليات التئام الجروح، وزيادة مخاطر العدوى في عدد من السياقات الجراحية. وتزداد أهمية الوقاية من العدوى عندما يكون الجلد فاقدًا لقدرته الطبيعية على حماية الجسم، وتكون الجروح معرضة للميكروبات، ويحتاج المريض إلى تغيير الضمادات بصورة متكررة، أو إلى تدخلات جراحية وترقيع جلدي.

ترقيع الجلد والتدخلات الجراحية

قد يحتاج بعض المصابين بالحروق إلى إزالة الأنسجة التالفة، وترقيع الجلد لاستعادة التغطية الجلدية وتسريع الالتئام. ويعتمد نجاح الترقيع على عوامل عديدة، تشمل التروية الدموية، وتوافر الأكسجين، والسيطرة على العدوى، واستقرار الترقيع ، والحالة الغذائية، ومدى التزام المريض بخطة العلاج. التدخين قد يؤثر سلبًا في بعض هذه العوامل، ويزيد مخاطر مضاعفات الجروح الجراحية، مثل ضعف الالتئام.

التدخين السلبي خطر على المريض والزائر

التعرض لدخان الآخرين يضيف جسيمات دقيقة وغازات ومواد كيميائية مهيجة إلى البيئة المحيطة. وقد يكون ذلك أكثر ضررًا لدى مرضى الحروق الذين يعانون من إصابات استنشاقية. يجب عدم التدخين قبل الزيارة بما قد يترك بقايا دخان على الملابس أو الشعر، أو البيئة العلاجية. تبين حديثًا إمكانية امتصاص بعض مكونات دخان التبغ عبر الجلد من الملابس الملوثة بأدخنة التبغ.