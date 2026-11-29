تتحرك الحكومة المصرية لتوسيع انتشار المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، من خلال تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية وزيادة المساندة المقدمة للشحن البحري والبري إلى عدد من المناطق التي تمتلك فرصًا واعدة أمام الصادرات المصرية، وفي مقدمتها إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، في إطار خطة تستهدف تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التصديرية.

وأعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، رفع نسبة مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% من تكلفة النقل للدول المستهدفة، بدلًا من النسبة السابقة البالغة 25%، بما يوفر دعمًا أكبر للشركات المصرية الراغبة في التوسع بالأسواق البعيدة جغرافيًا.

%80 من الصادرات المصرية في عدد محدود من الأسواق الرئيسية

ويأتي القرار في وقت أظهرت فيه تحليلات الوزارة تركز نحو 80% من الصادرات المصرية في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددًا من الأسواق الآسيوية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة توجيه جانب من الحوافز التصديرية نحو أسواق جديدة.

5 مناطق مستهدفة بالمساندة الجديدة

وتشمل خريطة الأسواق المستفيدة من زيادة دعم الشحن خمس مناطق رئيسية، هي الدول الإفريقية، ودول أمريكا اللاتينية، وأستراليا، ودول جنوب شرق آسيا، وروسيا.

وتكتسب الأسواق الإفريقية أهمية خاصة في ظل القرب الجغرافي ووجود فرص للتوسع في صادرات مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الهندسية والدوائية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتسهيل حركة المنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى أسواق القارة.

أما أمريكا اللاتينية، فتمثل مجالًا للتوسع في صادرات الأسمدة والكيماويات والمنتجات الصناعية والغذائية، بينما تتيح أسواق أستراليا فرصًا أمام المنتجات المصرية التي تتمتع بقدرة تنافسية، خاصة الحاصلات الزراعية وبعض الصناعات الغذائية.

وفي جنوب شرق آسيا، تستهدف الحكومة تعزيز حضور المنتجات المصرية في أسواق تضم اقتصادات ذات نشاط تجاري وصناعي كبير، من بينها إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وتايلاند والفلبين، إلى جانب بقية الدول المشمولة بالبرنامج.

كما تمثل روسيا سوقًا مهمًا للمنتجات الزراعية والغذائية المصرية، في ظل العلاقات التجارية القائمة والطلب على عدد من السلع التي تتمتع مصر بقدرات إنتاجية وتصديرية فيها.

من 25% إلى 50%.. كيف يستفيد المصدرون؟

وتتمثل أبرز مزايا التعديل الجديد في مضاعفة نسبة المساندة المقررة للشحن البحري والبري إلى الأسواق المستهدفة، لتصل إلى 50% من تكلفة النقل، بدلًا من 25% سابقًا.

كما يتضمن البرنامج احتساب المساندة وفقًا لقيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من الاعتماد على الأسعار الاسترشادية، بما يربط الدعم بتكلفة النقل الفعلية ويعزز الشفافية في حساب المستحقات.

واستحدث البرنامج كذلك مساندة للشحن بنظام المركب السريع، المعروف باسم RoRo، بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

وتستهدف هذه التعديلات تخفيف الأعباء التي تتحملها الشركات المصدرة، خاصة عند دخول أسواق بعيدة ترتفع فيها تكاليف النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.

48 مليار جنيه لدعم الصادرات

وتأتي زيادة مساندة الشحن ضمن برنامج أوسع خصصت له الحكومة 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027، بهدف دعم تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة.

كما شهد العام المالي 2025/2026 صرف 28 مليار جنيه لدعم الصادرات، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%، بحسب بيانات وزارتي الاستثمار والمالية.

وأكدت الحكومة أن البرنامج الجديد يستهدف زيادة قدرة الشركات المصرية على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، مع توجيه المساندة وفقًا لطبيعة كل قطاع والأسواق التي يستهدفها.

هل تتحول المساندة إلى زيادة فعلية في الصادرات؟

ويرتبط نجاح البرنامج بقدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الحوافز الجديدة، وتوفير منتجات مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب تطوير شبكات التوزيع والتسويق والتواصل مع المستوردين في الأسواق المستهدفة.

كما تتطلب زيادة الصادرات تنويع المنتجات وليس الأسواق فقط، بحيث لا يقتصر التوسع على بيع المنتجات التقليدية، وإنما يمتد إلى الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والمنتجات التي يمكنها المنافسة من حيث الجودة والسعر.

وتعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على ربط الشركات المصرية بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية، فضلًا عن تطوير بوابات المعلومات الرقمية التي تساعد المصدرين على التعرف على احتياجات الأسواق الخارجية والفرص المتاحة بها.

وبذلك تراهن الحكومة على أن يؤدي رفع مساندة الشحن إلى 50% في الأسواق المستهدفة إلى خفض تكلفة وصول المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية، وتوسيع قاعدة الأسواق التي تعتمد عليها الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.