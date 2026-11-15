وزير الاستثمار: تنويع المنتجات والأسواق التصديرية ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف إحداث نقلة في منظومة دعم الصادرات المصرية، من خلال تنويع المنتجات المصدرة والتوسع في الأسواق الخارجية؛ بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة ويفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الوطنية.

وقال وزير الاستثمار، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، إن تنويع الأسواق المستهدفة يمثل أحد المحاور المهمة للبرنامج خاصة في ظل التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى بعض الأسواق، وفي مقدمتها أسواق جنوب شرق آسيا، التي تتطلب جهودا إضافية للتعامل مع متطلباتها وتعزيز فرص التواجد المصري بها.

وأضاف "أن البرنامج يستهدف عدم الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو المنتجات، والعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وزيادة تنوع الصادرات المصرية، بما يتيح الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في مختلف المناطق والأسواق الدولية".

وأكد أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين ورفع كفاءة منظومة العمل داخل صندوق تنمية الصادرات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على رقمنة الخدمات التي يقدمها الصندوق بالكامل، ومن المستهدف الانتهاء من هذه العملية خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع دورة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشركات المصدرة.

وأوضح أن البرنامج الجديد يتضمن تطوير منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، ومساندة الشحن، والخدمات الداعمة لتنمية الصادرات، بما في ذلك المعارض والتدريب ورفع القدرات التصديرية للشركات.

وتابع وزير الاستثمار أن التوسع في الأسواق الخارجية يتطلب العمل بالتوازي على تنويع قاعدة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة الشركات، وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.