محافظ أسوان يشارك فى الحفل الختامى للنسخة الأولى بـ "قادة مدارس الجمهورية"

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، فى فعاليات الحفل الختامى للنسخة الأولى لبرنامج " قادة مدارس الجمهورية " ، والتى تم تنظيمها بمكتبة مصر العامة .

يأتى ذلك فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

الحاضرين ببرنامج “ قادة مدارس الجمهورية ”

حضر الفعاليات النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة (YLF) ، والدكتور أحمد موسى مدير إدارة الإتحادات الطلابية بوزارة التربية والتعليم، ورنا كريم مدير برنامج تمكين المرأة بالأمم المتحدة ، فضلاً عن ممثلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونسيف " ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، والمجلس القومى للمرأة ، ووزارات التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والصحة والسكان .

أسوان حاضنة للقيادات الشبابية

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن الإستثمار فى وعى الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية والمجتمعية يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل ، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على دعم المبادرات الطلابية الهادفة إلى إكتشاف المواهب الشابة وإعداد قيادات قادرة على الإبتكار والمشاركة الإيجابية فى تنمية المجتمع.

" أسوان بشبابها أجمل " .. تكامل الجهود لبناء الإنسان

وأشار محافظ أسوان إلى أنه يتم تنفيذ حزمة متنوعة من الفعاليات والمبادرات من خلال توفير البيئة الداعمة للإبداع والإبتكار ، وفى مقدمتها مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " ، ومبادرة " منابر الشباب " والتى تهدف إلى صقل مهارات الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، تحت شعار «كلنا مع بعض»، بما يحقق التكامل والتشبيك بين مختلف المبادرات والجهود المبذولة لبناء جيل واعى ومؤهل للمستقبل.

دعم النماذج الطلابية المتميزة

وأعرب محافظ أسوان عن خالص شكره وتقديره للنائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب، وجميع القائمين على تنظيم البرنامج، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات فى إكتشاف ودعم القيادات الطلابية الواعدة، وإبراز النماذج المتميزة، وتبادل الخبرات والأفكار بين الطلاب، وتشجيعهم على مواصلة تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية.

تقييم المبادرات الطلابية

شهدت الفعاليات تقييم المبادرات الطلابية لقطاع أسوان، من خلال 5 لجان رئيسية تشمل المجالات الإجتماعية والرياضية والفنية والعلمية والثقافية، بهدف تنمية الوعى لدى الطلاب، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية، وصقل مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب تقييم مبادرات «دوى» المعنية بتمكين الفتيات وتعزيز مشاركتهن المجتمعية برعاية السيدة إنتصار السيسى حرم فخامة رئيس الجمهورية .

تنمية المهارات وإعداد قيادات المستقبل

ويستهدف البرنامج الذى شارك فيه أكثر من 144 ألف طالب وطالبة لإعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالمدارس المصرية بإجمالى 189 طالب وطالبة يمثلون إتحاد طلاب مدارس مصر على مستوى الجمهورية ، وتنمية قدراتهم القيادية والمجتمعية، وتشجيعهم على إبتكار وتصميم وتنفيذ مبادرات طلابية هادفة تسهم فى نشر الوعى وإحداث تأثير إيجابى داخل المجتمع المدرسى، بما يعزز روح المبادرة والمسئولية لدى النشء والشباب .

جلسة حوارية ونقاشية مع الطلاب حول القيادة والمشاركة المجتمعية

شهدت الفعاليات عقد جلسة حوارية لمحافظ أسوان مع الطلاب المشاركين ، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار حول تنمية المهارات القيادية ، وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعى ، وتشجيعهم على تقديم أفكار ومبادرات مبتكرة تسهم فى خدمة المجتمع المدرسى والمجتمع المحيط .

إهداء درع المؤسسة لمحافظ أسوان وتكريم الحاصلين على المراكز الأولى باللجان

تم إهداء محافظ أسوان درع مؤسسة شباب القادة تقديراً لدعمه لبرنامج " قادة مدارس الجمهورية " ، أعقبه تكريم المحافظ ورئيس مجلس أمناء المؤسسة للفائزين حيث حصل فريق محافظة أسوان على المركز الأول فى اللجنة الإجتماعية ، بينما حصل على المركز الأول فى اللجنة الدينية والثقافية فريق محافظة سوهاج ، وحصل على المركز الأول فى اللجنة العلمية فريق محافظة الأقصر ، واللجنة الفنية فريق محافظة سوهاج ، واللجنة الرياضية جاء مناصفة لمحافظتى أسوان والأقصر ، والمبادرة الوطنية " دوى " مناصفة بين محافظتى قنا وسوهاج .

تطبيق نموذج مدارس قادة الجمهورية بمدارس أسوان

كلف المهندس عمرو لاشين بقيام مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ولاء سعد عرفة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للإستعانة بنموذج مدارس قادة الجمهورية لتطبيقه بمدارس أسوان بالإشتراك مع مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة .