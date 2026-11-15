أخبار أسوان | جهود صحية وبيطرية وتكثيف للنظافة العامة ورفع المخلفات ورصف الطرق

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق: 14/11/2026 أحداث متنوعة.

فقد واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى، وبمتابعة من الدكتور محمد سعد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنظيم القوافل البيطرية المجانية، ومن بينها تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بقرية الحاج زيدان بمركز إدفو.

يأتى ذلك تحت شعار "أحمى الثروة الحيوانية" وفى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتقديم الخدمات البيطرية المجانية لصغار المربين، وبرعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/7180039

حققت مديرية الشباب والرياضة بأسوان إنجازاً جديداً بفوز ممثليها بـ 3 مناصب فى تشكيل اللجان النوعية لدور الإنعقاد الثانى لبرلمان طلائع مصر الإلكترونى خلال الإنتخابات التى نفذتها الإدارة المركزية للتعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية بما يعكس وعى وتميز أبناء عاصمة الشباب الإفريقى من النشء والطلائع .

https://www.elbalad.news/7180040

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الصحة فى تكثيف أعمال مكافحة الحشرات والقوارض من خلال رش المبيدات بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، وفقًا لخطة العمل المعتمدة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بالمنظومة الصحية والوقائية.

https://www.elbalad.news/7180408

جهود متنوعة

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين من خلال تكثيف الأجهزة التنفيذية من جهودها لرفع المخلفات والتراكمات بمختلف المناطق والأحياء السكنية، والوصول إلى مستوى أفضل من الخدمات المقدمة.

وفى هذا السياق، نفذ قطاع حى شرق برئاسة ياسر حمدى، بالتعاون مع الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة والمشرف على مشروع النظافة، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بقيادة محمد نبيل، وبالتنسيق مع العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف محمد محمود ربيع، نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة والتراكمات بمناطق سور وعزب كيما.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع نحو 100 طن من المخلفات والتراكمات، بمشاركة 7 لوادر وسيارات تابعة لمشروع النظافة بالوحدة المحلية بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة العامة والتخلص من بؤر تراكم القمامة، والحفاظ على المظهر الحضارى للمناطق السكنية.

https://www.elbalad.news/7180416

أوضح المهندس أحمد الملوانى أنه تم تنفيذ أعمال رصف الطريق الدائرى لمحيط مسجد الطابية بمسطح يصل إلى نحو 4 آلاف م2، بما يسهم فى تحسين حركة الانتقال والوصول إلى المنطقة، فضلاً عن الانتهاء من رصف مطلع حى الصداقة الجديدة بطول 1 كم وعرض 10 أمتار بتكلفة إجمالية بلغت نحو 7 ملايين جنيه.

https://www.elbalad.news/7180397