مدحت العدل يستحضر سحر «فاتن حمامة» بقصيدة مؤثرة: «كبرت في العمر ولم يكبر فنها.. وحبيت أيامي كما عشتها»

استعاد الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل سحر الفنانة الراحلة فاتن حمامة ومكانتها الاستثنائية في تاريخ السينما المصرية، كاشفًا عن كواليس كتابته قصيدة شعرية احتفاءً بها، عبّر خلالها عن حبه الكبير لها واعتزازه بانتمائها إلى مدينة المنصورة، مؤكدًا أن تأثيرها الفني والإنساني سيظل حاضرًا في وجدان الجمهور مهما طال الغياب.

ملامح السينما المصرية

وأكد «العدل» خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار أن فاتن حمامة وسعاد حسني من أبرز الأسماء التي صنعت ملامح السينما المصرية، مشيرًا إلى أن فكرة القصيدة جاءت بالتزامن مع مشاركته في مهرجان بمدينة المنصورة، مسقط رأس فاتن حمامة، بعدما دعاه المنظمون للحضور، لكنه اعتذر عن المشاركة، ووعدهم بتقديم قصيدة خاصة عنها.

واختار «العدل» أن يوثق إعجابه بالفنانة الراحلة من خلال كلمات استحضرت رحلتها الفنية وسحر حضورها، فشبّه انطلاقتها بشهاب يضيء السماء، وتوقف أمام صدق أدائها الذي جعلها قريبة من قلوب الملايين، معبرًا عن ذلك بقوله: «والصدق لما صدق فاتن بلون الفل».

ولم تغب المنصورة عن أبيات القصيدة، إذ ربط العدل بين انتماء فاتن حمامة إلى المدينة واعتزازه بهويتها المصرية، مستحضرًا جمالها ومكانتها بقوله: «منصورة تتباهى، يغني نيل أسوان»، موضحًا أن حبه لفاتن حمامة كان أحد العوامل التي أسهمت في تشكيل إحساسه بالفن.

سيد درويش وأم كلثوم

كما استحضر خلال القصيدة عددًا من رموز الإبداع المصري، من بينهم سيد درويش وأم كلثوم ويوسف شاهين، في إشارة إلى قيمة الفنانين الذين تركوا بصماتهم في الذاكرة الوطنية، وتساءل عن الفارق بين أصحاب المناصب الذين قد تنساهم الأجيال، والفنانين الذين يخلدهم إبداعهم وأعمالهم.

وتوقف العدل أمام شخصية هنادي التي جسدتها فاتن حمامة في فيلم «دعاء الكروان»، باعتبارها واحدة من الشخصيات التي لا تزال حاضرة في الوجدان، مؤكدًا أن مرور السنوات لم ينتقص من سحر الفنانة أو تأثيرها، وأن الجمهور ما زال يتفاعل مع مأساتها ويتأثر بمصيرها وكأنها تعيش بينه حتى الآن.

وشدد على أن سر استمرار تأثير فاتن حمامة يكمن في الصدق الذي ميز أداءها، مستشهدًا بالتساؤل الذي طرحه في القصيدة: «من امتى كان الصدق صناعة أو تمثيل؟»، معتبرًا أن ما قدمته تجاوز حدود التمثيل ليصبح حالة إنسانية حقيقية قادرة على ملامسة المشاعر، حتى بعد رحيل صاحبتها وابتعادها عن الأضواء.

استدعاء المشاعر وتحريك الوجدان

وأضاف أن غياب فاتن حمامة وسفرها لم يلغيا حضورها، فظل سحرها مستقرًا في ذاكرة محبيها، وبقيت أعمالها قادرة على استدعاء المشاعر وتحريك الوجدان، لتنتهي القصيدة باستحضار اسمها الذي اختصر كل هذا التأثير: «اللي اسمها فاتن».

وفي سياق آخر من اللقاء، تحدث مدحت العدل عن رضاه عن مشوار حياته وتقييمه لما حققه على المستويين الشخصي والمهني، مؤكدًا أنه لو عاد به الزمن إلى نقطة البداية لاختار أن يعيش التجربة نفسها بكل تفاصيلها، بما حملته من نجاحات وإخفاقات وخلافات وتحديات، دون رغبة في تغيير أي محطة منها.

إعادة ترتيب أحداثها

وأوضح أنه يتصالح مع رحلته بكل ما فيها، ولا يتمنى إعادة ترتيب أحداثها أو استبدال تجاربه بأخرى، قائلًا: «زي ما هي أحبها»، قبل أن يستعيد مقولة الكاتب الراحل وحيد حامد: «حبيت أيامي»، التي وجد فيها تعبيرًا صادقًا عن نظرته للحياة وما تحمله من محطات متباينة.

وأكد «العدل» أن امتنانه لأيامه لا يرتبط بالنجاحات وحدها، بل يشمل التجربة كاملة بما فيها من صعوبات وإخفاقات، في رسالة تعكس إيمانه بأهمية التصالح مع الماضي وتقدير كل ما يصنع رحلة الإنسان.