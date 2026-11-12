قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
2 مليار دولار سنويا.. خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 69.5% في 2030
عوض تاج الدين : توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف أمراض الاطفال والتوسع في خدمات الكشف المبكر
وزير الطيران: رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز تنافسية الأساطيل الوطنية
حسابات معقدة وإنذارات متبادلة.. لماذا يرفض الزمالك مطالب حسام عبد المجيد؟
شيخ الأزهر يصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل وتمكين الكفاءات الشابة من تولي المناصب القيادية
بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة
ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور
مشادة بين ترامب ونتنياهو.. بيان عاجل من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لكشف الحقيقة
نزل تاني.. تراجع جديد في سعر الذهب بالصاغة الآن
131 مليون خدمة في 100 يوم.. حصاد أكبر حملة طبية ميدانية والانتهاء من إعداد الخريطة الصحية لمصر
"النقل" تكشف مفاجأة في خروج قطار الإسماعيلية عن القضبان.. والوزير يأمر بتفتيش شامل لجميع خطوط الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت العدل: تمنيت لـ إشارة مرور تحقيق النجاح الجماهيري مثلما نجح نقديا

مدحت العدل
مدحت العدل
أحمد البهى

استضافت «أيام القاهرة لصناعة السينما»، اليوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، محاضرة خاصة مع الكاتب والسيناريست والمنتج مدحت العدل، الذي كرّمه المهرجان بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر خلال حفل افتتاح الدورة. 

وأكد الكاتب مدحت العدل أن فيلم «إشارة مرور» استُلهم من قصة حقيقية حدثت معه، حين كان برفقة زوجته خلال شهر رمضان، وفي طريقهما إلى إحدى المحافظات، حيث واجها تكدسًا مروريًا.

وقال مدحت العدل إنه كان يتمنى أن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا، مثلما حقق نجاحًا نقديًا وحصد عددًا من الجوائز.

ويمتلك مدحت العدل مسيرة إبداعية حافلة تمتد لأكثر من 30 عامًا، قدم خلالها أعمالًا متنوعة في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، وتعاون مع نخبة من أبرز المخرجين والنجوم. ومن أشهر أعماله السينمائية «آيس كريم في جليم»، و«أمريكا شيكا بيكا»، و«حرب الفراولة»، و«قشر البندق»، و«إشارة مرور»، إلى جانب «صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«همام في أمستردام»، اللذين ارتبطا بصعود جيل جديد من نجوم السينما المصرية.

وامتدت تجربته إلى مجال الإنتاج، من خلال مشاركته في تأسيس شركة «العدل جروب» عام 1997، التي أسهمت في تقديم مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وفتحت المجال أمام تجارب ومواهب جديدة، لتصبح واحدة من الشركات المؤثرة في صناعة الدراما والسينما المصرية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة اللقاءات المهنية والفعاليات المتخصصة التي تنظمها «أيام القاهرة لصناعة السينما»، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، بهدف إتاحة مساحة للحوار وتبادل الخبرات مع أبرز صناع السينما، وتسليط الضوء على التجارب المهنية المؤثرة والتحديات التي تواجه الصناعة، بما يسهم في تعزيز المعرفة السينمائية ودعم الأجيال الجديدة من المبدعين وصناع الأفلام.

عن «أيام القاهرة لصناعة السينما»

أُطلقت «أيام القاهرة لصناعة السينما» منصةً مخصصة لدعم صناعة السينما وتطويرها في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتواصل المهني بين صناع الأفلام والخبراء الدوليين. وتضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية، أبرزها ملتقى القاهرة السينمائي، ومنتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد رسخت مكانتها بوصفها إحدى أبرز الفعاليات المهنية في المنطقة، بما توفره من فرص لتطوير المشروعات السينمائية ودعم المواهب الناشئة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المدرج ضمن قائمة المهرجانات السينمائية الدولية المعتمدة لدى الاتحاد.

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.

الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي مدحت العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

خدمات التأمين الصحي من خلال أبلكيشن.. الصحة تكشف تفاصيل رقمنة الخدمات

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الأوقاف مستجدات إعداد إطار قانوني ومؤسسي لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي

العربية للتصنيع تنفذ محطات طاقة شمسية

العربية للتصنيع تنفذ محطات طاقة شمسية لشركة أبوقير للأسمدة باستثمارات 76 مليون جنيه

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد