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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادات قوية.. منتخب مصر 2007 يواجه تنزانيا وديًا لأمم إفريقيا للشباب

وائل رياض
وائل رياض
نورهان عادل

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل مواجهة منتخب مصر مواليد 2007 ونظيره التنزاني وديًا، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب.
وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«منتخب مصر 2007 يواجه تنزانيا وديًا، ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب».

حيث يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، مواجهة ودية أمام نظيره منتخب تنزانيا، اليوم الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والمقرر إقامتها في غانا عام 2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف، ضمن معسكر المنتخب المقام خلال شهر نوفمبر الجاري، والذي يستمر حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

ويخوض منتخب مصر مواجهتين وديتين أمام تنزانيا خلال المعسكر الحالي، حيث تقام المباراة الثانية يوم 16 نوفمبر، بهدف منح الجهاز الفني فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.

كما يسعى وائل رياض لاستغلال المباراتين في تجهيز اللاعبين ورفع معدلات الانسجام بينهم، ومواصلة تطوير الأداء الجماعي قبل خوض منافسات البطولة القارية.

سيف زاهر منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب فيسبوك

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