الهلال الأحمر: توعية 450 ألف مواطن بمخاطر الحصبة

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده في دعم الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان خلال شهر أكتوبر 2026، من خلال تكثيف أنشطة التوعية الصحية والحشد المجتمعي، بما يسهم في رفع وعي الأسر بأهمية التطعيم، وتشجيع أولياء الأمور على تطعيم أطفالهم، وتعزيز الوقاية والحفاظ على صحة الأطفال.

وخلال 15 يومًا من انطلاق الحملة، تمكن الهلال الأحمر المصري من توعية أكثر من 450 ألف مستفيد، من خلال أنشطة التوعية الميدانية والإعلامية، التي نُفذت في 15 محافظات: القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، شمال سيناء، كفر الشيخ، أسيوط، قنا، دمياط، جنوب سيناء، مطروح، الغربية، القليوبية، الأقصر، و أسوان.

وتنوعت أنشطة التوعية بين الفعاليات الميدانية بالمقرات والحضانات والأندية والمساجد، وحملات طرق الأبواب للوصول إلى الأسر في منازلها، إلى جانب جهود المتطوعين والرائدات الصحيات وفريق التوعية الصحية، لنشر المعلومات الصحيحة بشأن أهمية التطعيم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة به.

وتستهدف الحملة القومية الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، ويُقدم التطعيم مجانًا، فيما يواصل الهلال الأحمر المصري دعم جهود وزارة الصحة والسكان من خلال التنسيق لتوفير فرق التطعيم داخل فروعه بالمحافظات، والمساهمة في وصولها إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما ييسر حصول الأطفال المستهدفين على التطعيم ويوسع نطاق الاستفادة من خدمات الحملة.

وتأتي هذه الجهود في إطار دور الهلال الأحمر المصري كجهاز مساند لسلطات الدولة، وحرصه على دعم المبادرات الصحية الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في حماية صحة الأطفال والمجتمع.