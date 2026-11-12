أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الخميس، مدعوماً بتزايد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وربما مطلع العام المقبل.

بيانات التضخم الأميركية

جاء ذلك بعد بيانات التضخم الأميركية الأقوى من المتوقع وتصريحات لمسؤولين في البنك المركزي أبدوا فيها قلقاً من استمرار الضغوط التضخمية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

وفي مصر، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الخميس 12-11-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الاهلي الكويتي 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك البركة 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 53.46 جنيه للشراء و53.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 53.46 جنيه للشراء و53.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15 في المائة إلى 103.02 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. وجاء هذا الارتفاع مع زيادة المتعاملين رهاناتهم على مزيد من التشديد النقدي، بعدما أظهرت بيانات أكتوبر (تشرين الأول) تسارع التضخم بوتيرة تجاوزت التوقعات، فيما لم يستبعد مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة أكبر للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.