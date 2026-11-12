هل يجوز بيع ثمار النخيل للتجار قبل نضجها؟ .. اعرف الموقف الشرعي

حسم مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية حكم بيع ثمار النخيل قبل نضجها وظهور علامات صلاحها، موضحًا أن هذه المعاملة لا تجوز شرعًا، لما قد يترتب عليها من غرر ومخاطر تتعلق بسلامة المحصول.

وأوضح المركز، في فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، باعتبار أن هذا البيع من العقود المنهي عنها شرعًا، نظرًا لأن الثمار في هذه المرحلة لا تكون مأمونة العاقبة، إذ قد تتعرض لآفة تؤدي إلى تلفها وضياعها.

وأشار المركز إلى أن سبب المنع يرجع إلى ما تنطوي عليه المعاملة من غرر، بما قد يلحق الضرر بأحد طرفي التعاقد، سواء البائع أو المشتري، نتيجة عدم ضمان سلامة الثمار واستمرارها حتى موعد جنيها.

ولفت المركز إلى وجود بديل شرعي يمكن لصاحب بستان النخيل اللجوء إليه بدلًا من بيع الثمار قبل نضجها، وهو عقد السلم، الذي يقوم على دفع المشتري الثمن مقدمًا، على أن يتسلم السلعة في موعد محدد وبكمية معلومة ومتفق عليها بين الطرفين.

وضرب المركز مثالًا لذلك بأن يدفع المشتري قيمة الثمار أولًا، ثم يحصل عليها بعد مدة معلومة، وفق الموعد والقدر المحددين في الاتفاق، بما يحقق وضوح الالتزامات ويجنب الطرفين الوقوع في الغرر والضرر.

واستند المركز في بيان مشروعية عقد السلم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، رواه البخاري.