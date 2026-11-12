قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد احتواء تسرب نفطي بالخليج.. الإمارات تعيد فتح شواطئ رأس الخيمة
خريطة السير.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم
تجارة الصباح مع الله التي لا تبور .. أوصى بها النبي
أمطار وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر الجميع من طقس الخميس
ظاهرتان جويتان.. تفاصيل طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة بمحافظات مصر
أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 71 مسيرة أوكرانية
الليلة.. منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة مالاوي
هل يجوز بيع ثمار النخيل للتجار قبل نضجها؟ .. اعرف الموقف الشرعي
سقوط 4 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي بالقليوبية أثناء تنظيفها.. ونقلهم إلى مستشفى قها
رويترز: اجتماع مرتقب بين ويتكوف وكوشنر ومبعوث بوتين قبل لقاء الكرملين
مواصفات امتحانات 2027 لطلاب المدارس .. المعلمون يعلنوها عبر فيس بوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مراد مكرم يرد على منتقدي محمد صلاح: إنجازاته تستحق التقدير

مراد مكرم
مراد مكرم
يمنى عبد الظاهر

أبدى الفنان مراد مكرم مساندته للنجم المصري محمد صلاح، في ظل الانتقادات التي طالته مؤخرًا، مستشهدًا بما حققه قائد المنتخب الوطني خلال مشواره الاحترافي، ومقارنًا إنجازاته بما قدمته أجيال الكرة المصرية السابقة.

واستعرض مراد مكرم، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، عددًا من المحطات في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن اللاعبين منذ عام 2010 لم يحققوا أي لقب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما لفت إلى أن نجوم أجيال 2006 و2008 و2010 لم يتمكنوا من التأهل إلى كأس العالم، في إشارة إلى ضرورة تقدير ما قدمه محمد صلاح للكرة المصرية.


وقال إن محمد صلاح خاض تجربة في واحد من أصعب الدوريات في العالم، وحقق معظم الألقاب، باستثناء الكرة الذهبية، كما أشار إلى وصوله مع منتخب مصر إلى كأس العالم مرتين، مع إمكانية الوصول للمرة الثالثة، واقترابه من أن يصبح الهداف التاريخي للمنتخب، بعدما أصبح على بُعد هدفين من تحقيق ذلك.

واختتم مراد مكرم حديثه برسالة حادة للمنتقدين، قائلًا: «لسه شايفين إن صلاح ماعملش حاجة لمنتخب بلده؟ روحوا اتعالجوا».

الفنان مراد مكرم محمد صلاح المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

المجني عليه

كان في فرح مع أصحابه.. شاب يتهم 4 أشخاص بالتعدّي عليه بالضرب في حلوان

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

حسام حسن

هل تعمد محمد صلاح استفزاز حسام حسن؟ أحمد بلال يوضح

ترشيحاتنا

فاتن عبد المعبود

عمرو قورة يفتح النار على مطالب نجوم الفن: قرارات المنتجين توفر 1% فقط من ميزانية الدراما

فاتن عبد المعبود

مفاجأة بشأن الـ80%.. أبو العطا: أصحاب المعاشات لن يستفيدوا من المطالبات المتداولة

حسام عبدالغفار

عبدالغفار: الانتهاء من إعداد الخريطة الصحية لمصر لتحديد احتياجات المحافظات

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد