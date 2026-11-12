مراد مكرم يرد على منتقدي محمد صلاح: إنجازاته تستحق التقدير

أبدى الفنان مراد مكرم مساندته للنجم المصري محمد صلاح، في ظل الانتقادات التي طالته مؤخرًا، مستشهدًا بما حققه قائد المنتخب الوطني خلال مشواره الاحترافي، ومقارنًا إنجازاته بما قدمته أجيال الكرة المصرية السابقة.

واستعرض مراد مكرم، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، عددًا من المحطات في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن اللاعبين منذ عام 2010 لم يحققوا أي لقب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما لفت إلى أن نجوم أجيال 2006 و2008 و2010 لم يتمكنوا من التأهل إلى كأس العالم، في إشارة إلى ضرورة تقدير ما قدمه محمد صلاح للكرة المصرية.



وقال إن محمد صلاح خاض تجربة في واحد من أصعب الدوريات في العالم، وحقق معظم الألقاب، باستثناء الكرة الذهبية، كما أشار إلى وصوله مع منتخب مصر إلى كأس العالم مرتين، مع إمكانية الوصول للمرة الثالثة، واقترابه من أن يصبح الهداف التاريخي للمنتخب، بعدما أصبح على بُعد هدفين من تحقيق ذلك.

واختتم مراد مكرم حديثه برسالة حادة للمنتقدين، قائلًا: «لسه شايفين إن صلاح ماعملش حاجة لمنتخب بلده؟ روحوا اتعالجوا».