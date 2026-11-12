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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلمي طولان: منتخب مصر مش حقل تجارب.. ومحمد صلاح يتعرض لحملة منظمة

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

تحدّث حلمي طولان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن أسباب رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، ورأيه في اختيار الكابتن علي ماهر المدير الفني الجديد للفراعنة.

الزمالك

وقال حلمي طولان، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2": «خسارة السلاح الوحيد للمدير الفني هي أقوى سبب في رحيله، وهو خسر عددًا من اللاعبين المؤثرين في أهميتهم للمنتخب، بجانب الأسباب الخاصة التي أدت إلى رحيله، وحسام حسن وإبراهيم حسن والجهاز هما اللي تسببوا في رحيله».

وأضاف بشأن اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر: «منتخب مصر ليس حقل تجارب، وما ينفعش منتخب بحجم مصر يكون حقل تجارب، منصب المدير الفني لمنتخب مصر هو قمة الهرم، ولا بد أن يكون على قمة الناحية التعليمية والثقافة والإدراك».

وتابع: «أنا كنت أفضل إن منتخب مصر ما يبقاش حقل تجارب، وكنت أفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي على مستوى مميز».

وحذّر حلمي طولان من الهجوم الذي يتعرض له محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون التركي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن اللاعب يمثل قيمة كبيرة للكرة المصرية.

وقال: «أنا عندي معلومة إن في حملة منظمة وموجة ضد محمد صلاح، وإنه هيتعرض لهجوم من الجماهير، وأنا بقول إن محمد صلاح قيمة كبيرة لازم نحافظ عليها، والسوشيال ميديا مليانة بهجوم قوي على اللاعب».

وأضاف: «محمد صلاح بنى نفسه بنفسه، وكل مكان بيتواجد فيه بيتشال على الراس».

وعن موقف محمد هاني، في ظل عدم ضم ياسر إبراهيم رغم وجود تشابه في مسألة المشاركة مع النادي، شدد حلمي طولان على ضرورة الالتزام بمعايير الاختيار التي يضعها الجهاز الفني للمنتخب.

وأوضح: «أنا ليا وجهة نظر في الاختيار، ومادام وضعت أساس وشروط يبقى لازم ألتزم بيها، وأسلوب الاحتراف بيقول كده، لازم ألتزم بمعايير اختيار اللاعبين اللي بيتم استدعاؤهم للمنتخب».

واختتم تصريحاته قائلًا: «لو اللاعب بيحدث الفارق وفقًا للقناعات الشخصية، ولم يشارك مع ناديه، مش هضمه لصفوف المنتخب».

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