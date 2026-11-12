«الصحة»: الخريطة الصحية تحدّد أماكن إنشاء مراكز الكلى والأورام والجهاز الهضمي

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن دور الخريطة الصحية لمصر في تحديد الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، وتوجيه خطط تطوير المنشآت والخدمات الطبية وفقًا لطبيعة الوضع الصحي والعبء المرضي بكل منطقة.

بيانات عن توزيع الخدمات والتجهيزات

وأوضح عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخريطة الصحية تتضمن بيانات عن توزيع الخدمات والتجهيزات الصحية والعاملين بالقطاع الطبي، إلى جانب معدلات انتشار الأمراض وفقًا للنطاق الجغرافي والفئات العمرية والنوع.

تطوير التجهيزات الطبية

وأضاف أن هذه البيانات تساعد وزارة الصحة في تحديد طبيعة التدخلات المطلوبة بكل محافظة، سواء فيما يتعلق بتطوير التجهيزات الطبية أو البنية التحتية أو توفير الفرق الطبية اللازمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تحديد احتياجات المحافظات يشمل أيضًا اختيار التخصصات والمراكز الطبية المطلوب إنشاؤها، مثل مراكز الكلى أو علاج الأورام أو الجهاز الهضمي، مؤكدًا أن هذه القرارات تستند إلى بيانات واحتياجات الخريطة الصحية.

ولفت إلى أن الخريطة الصحية تمثل أساسًا لتحديد المحافظات المستهدفة بالتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل ومتطلبات دخولها المنظومة.